Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Майами

Арина Соболенко вышла в третий круг теннисного тысячника в Майами. В дебютной встрече белоруска не без проблем сломила сопротивление американки Энн Ли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки провели на корте 1 час 43 минуты. Соперница, занимающая 39-й номер мирового рейтинга, показала качественную игру. Особенно уверенно она действовала в дебютном сете. Его судьба решилась на тай-брейке – 7:5. Во втором отрезке также была конкуренция. Но наша прима сумела сделать брейк – 6:4.

Всего Соболенко исполнила пять эйсов, неплохо подавала первую подачу (81 %) и реализовала скромные 3 брейк-пойнта из 15. В 1/16 финала первая ракетка планеты померится силами с еще одной американкой Кэти Макнэлли.