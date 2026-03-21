Конкурс IT-разработок для сельского хозяйства проходит в Беларуси

Сельское хозяйство стоит на пороге четвертой промышленной революции. Цифровые технологии кардинально меняют подходы к производству и переработке продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы найти новые решения для белорусского АПК, в стране объявили конкурс разработок. До конца месяца новаторы и исследователи могут предложить свои идеи и прототипы. Проекты должны быть ориентированы на импортозамещение и повышение конкурентоспособности отрасли.

Индустрия 4.0 в сельском хозяйстве уже не фантастика. IT-компании предлагают аграриям и животноводам сделать шаг вперед и инвестировать в будущее. Ведь это не просто дань моде, а необходимость для страны, которая хочет кормить себя сама, не теряя урожай и не завися от импортных технологий. Развитием этого направления сегодня занимаются даже в детских технопарках.

Наталья Олейник, директор Гомельского областного центра технического творчества детей и молодежи:

Сельское хозяйство – это запрос государства, и он витает в воздухе, поэтому проекты ребят были, есть и будут, однозначно. У нас были очень интересные проекты. Это беспилотный летательный аппарат, который орошал поля. У нас в 2025 году была теплица полностью автоматизированная, и одна из компаний-резидентов даже заинтересовалась в промышленном производстве. У нас были инкубаторы, то есть проекты абсолютно разные.

Чтобы дать шанс молодым талантам и найти идеи для воплощения, областной центр технического творчества детей и молодежи при поддержке гомельской IT-компании запустил конкурс для разработчиков «АгроВектор». Тематика не ограничена – от биотехнологий до роботов. Одну из первых свою заявку подала Мария Колесина. Вместе с учеником она сделала приложение для подсчета концентрации бактерий и спор в удобрениях. Предназначено оно прежде всего для овощеводов.