«Воскрес наш пропащий». Азарёнок и Лущ прокомментировали «исчезновение» Сергея Тихановского

Григорий Азаренок, СТВ:

Новость последнего часа это называется. Включите, пожалуйста, видео. Это Тихановский Шредингера, который знiк и которого никто не мог найти, и Светка там бегает и говорит: забiлi, забiлi, забiлi. Ну, вот он, сегодняшнее свеженькое видео, мотает башкой, туда-сюда, зарядка, расписание. А как схуднул-то, а схуднул-то как хорошо, но...

Сергей Лущ, общественный деятель:

В тонусе.

Григорий Азаренок:

Ну, конечно, понятно, что этот абьюзер, человек, который бил свою жену, она встрепенулась, вздрогнула, когда его увидела, потому что вспомнила, как он ее колошматил по тупой роже, и из-за этого у нее приплюснутый нос, гнусавый язык, ну вот, сейчас будет жрать. Посмотрите, в камере сидит-то, значит, камера не одиночная, четыре кровати рядом, но заправлена одна, то есть с постельным одна. А вот мы помним его все эти, значит, приколы с «радугой развлечений», что он создавал. Короче, его стараются держать одного, чтобы, не дай бог, не случилось эксцессов там никаких.