«Воскрес наш пропащий». Азарёнок и Лущ прокомментировали «исчезновение» Сергея Тихановского

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, а также затронем тему искусства, которая отражает события вооруженного конфликта. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и поэт, публицист, военный корреспондент Анна Долгарева.
Григорий Азаренок, СТВ:
Новость последнего часа это называется. Включите, пожалуйста, видео. Это Тихановский Шредингера, который знiк и которого никто не мог найти, и Светка там бегает и говорит: забiлi, забiлi, забiлi. Ну, вот он, сегодняшнее свеженькое видео, мотает башкой, туда-сюда, зарядка, расписание. А как схуднул-то, а схуднул-то как хорошо, но...
Сергей Лущ, общественный деятель:
В тонусе.
Григорий Азаренок:
Ну, конечно, понятно, что этот абьюзер, человек, который бил свою жену, она встрепенулась, вздрогнула, когда его увидела, потому что вспомнила, как он ее колошматил по тупой роже, и из-за этого у нее приплюснутый нос, гнусавый язык, ну вот, сейчас будет жрать. Посмотрите, в камере сидит-то, значит, камера не одиночная, четыре кровати рядом, но заправлена одна, то есть с постельным одна. А вот мы помним его все эти, значит, приколы с «радугой развлечений», что он создавал. Короче, его стараются держать одного, чтобы, не дай бог, не случилось эксцессов там никаких.
Сергей Лущ:
Короче, как бы чего не вышло. Воскрес.
Григорий Азаренок:
Воистину, прости, Господи.
Сергей Лущ:
Воскрес наш пропащий. Понятно, что вокруг, опять же, хороший продающийся товар. Пока все гуляют по Вильнюсам и Варшавам, пока бедный муж сидит в тюрьме, Франак, соответственно, получает удовольствие и бонусы, бенефиты, как говорится, в виде не только грантов, но и доступ к телу самой главной оппозиционерши, получается, что а муж и ныне там, и воз. Но, видите, в форму пришел какую, вот что называется «режим животворящий делает».
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