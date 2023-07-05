Александр Лукашенко: «Мы готовы помогать вам, идти впереди, где нужно, решать те проблемы, которые у вас есть»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если будут проблемы, постарайтесь довести их до меня. В Беларуси это несложно, хотя определенные проблемы в связи с этим у военных всегда были и будут. Да и военачальники наши, генералы, они люди не закостеневшие мы готовы помогать вам, идти впереди, где нужно, решать те проблемы, которые у вас есть и которые у вас будут. Ваше здоровье! За ваших родных, близких и главное – за ваши тылы!

Читайте также:

Лукашенко – выпускникам военных вузов: «Жизнь преподносит и в воздухе, и на земле нам все новые и новые уроки»

«Будьте всегда достойны своей земли». Лукашенко напутствовал выпускников военных вузов Беларуси

Лукашенко: решающую роль в укреплении обороноспособности страны играют военные. Их ядро – офицерский корпус