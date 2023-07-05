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Александр Лукашенко: «Мы готовы помогать вам, идти впереди, где нужно, решать те проблемы, которые у вас есть»

05 июля 2023 18:23
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Новости Беларуси. В Беларуси защита Родины была и будет в руках мужественных и отважных людей. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы готовы помогать вам, идти впереди, где нужно, решать те проблемы, которые у вас есть»-1

И ключевой посыл не только сегодняшнего дня, но последнего времени точно от Главнокомандующего офицерам, от главы государства – гражданам вверенной ему страны. Слушать внимательно.

«Будьте всегда достойны своей земли». Лукашенко напутствовал выпускников военных вузов Беларуси

Александр Лукашенко: «Мы готовы помогать вам, идти впереди, где нужно, решать те проблемы, которые у вас есть»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если будут проблемы, постарайтесь довести их до меня. В Беларуси это несложно, хотя определенные проблемы в связи с этим у военных всегда были и будут. Да и военачальники наши, генералы, они люди не закостеневшие мы готовы помогать вам, идти впереди, где нужно, решать те проблемы, которые у вас есть и которые у вас будут. Ваше здоровье! За ваших родных, близких и главное – за ваши тылы!

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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