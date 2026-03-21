От -5 до +18 со слабым туманом и гололедом – погода в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Погодные условия в основном будут определять область повышенного атмосферного давления, в результате чего будет преобладать теплая и без существенных осадков погода. Ночью и утром местами слабый туман и гололед, температура воздуха ночью от -3 до +4, местами до -5, днем +9..+16. Наиболее теплые сутки по юго-западу: ночью +5..+7, днем +17..+18.

Подробный прогноз по областям страны: