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От -5 до +18 со слабым туманом и гололедом – погода в Беларуси на неделю

21 марта 2026 17:21
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От -5 до +18 со слабым туманом и гололедом – погода в Беларуси на неделю-2

Погодные условия в основном будут определять область повышенного атмосферного давления, в результате чего будет преобладать теплая и без существенных осадков погода. Ночью и утром местами слабый туман и гололед, температура воздуха ночью от -3 до +4, местами до -5, днем +9..+16. Наиболее теплые сутки по юго-западу: ночью +5..+7, днем +17..+18.

Подробный прогноз по областям страны:

От -5 до +18 со слабым туманом и гололедом – погода в Беларуси на неделю-4
От -5 до +18 со слабым туманом и гололедом – погода в Беларуси на неделю-5
От -5 до +18 со слабым туманом и гололедом – погода в Беларуси на неделю-6
От -5 до +18 со слабым туманом и гололедом – погода в Беларуси на неделю-7
От -5 до +18 со слабым туманом и гололедом – погода в Беларуси на неделю-8
От -5 до +18 со слабым туманом и гололедом – погода в Беларуси на неделю-9
# Погода # Погода в Беларуси

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