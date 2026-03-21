Азарёнок: у Президента одна обязанность сейчас – не допустить войны на нашей земле

Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Санкции. Ну спасибо, сняли, хорошо. Но скажите, дорогие зрители, хоть один из вас почувствовал эти санкции непосредственно на себе? На своем кошельке, на своем столе? Стало ли продуктов на нем меньше? Нет. Почему? Потому что Лукашенко очень жестко мобилизовал правительство и запретил ему жаловаться на санкции. И вот Роман Головченко, а затем Александр Турчин в военном режиме руководят экономикой так, чтобы люди наши даже не парились насчет этих санкций. И платежи мы проводим, и товары доставляем, и самолеты летают, полки заполнены, все есть, есть в избытке. США снимают санкции с белорусских банков, Минфина и двух компаний

Григорий Азаренок:

А знаете чего нет? Вот этого нет. Похорон детей, убийств и пыток, ракет и взрывов, снарядов и бомб в городах. Из 190 стран ООН в 70, почти половине, сейчас идут боевые действия. В Эмиратах уже жрать нечего. Там, где был образец роскоши и отдыха для богатых и сверхбогатых, теперь еды нет. А в общем, число голодающих на планете после войны в Иране уже увеличится на 40 миллионов. А у нас еще жалуются некоторые. У нас еще в «ТикТоках» истерят. У нас еще просят что-то.

Григорий Азаренок:

Почему переговоры с американцами нужны? Даже несмотря на весь происходящий в мире беспредел от Мадуро до Ирана. Да, мы это все очень жестко осуждаем. И Президент – единственный в мире, кто говорит это американцам в лицо. Открыто, честно, прямо. Единственный. Ну а что дальше? Обозвать их редиской и не разговаривать? Когда этот слоняра носится по планете и сносит хоботом страны, города, судьбы. Не имеет лидер такого права. У него одна обязанность сейчас. Не допустить войны на нашей земле. Если для этого надо говорить хоть с дьяволом, надо говорить. Более того, мы должны вернуть Трампа. Того Трампа, за которого голосовала Америка. Того, кто обещал останавливать войны. Кто беспощадно громил демократов за их бесконечные экспансии. Кто боролся с неоконами. Кто пришел вместе с католиком Вэнсом, а не с неоконом Рубио. Тот, кого вел к власти Такер Карлсон, а не семейка Адальсон или Кушнер. Того Трампа похитили в Белом доме Харрис, скрещенное с Байденом и помноженное Бушами и Эпштейном. Если удастся вернуть того Трампа, это будет величайшая заслуга Лукашенко перед всем человечеством, перед миллиардами людей на планете.



