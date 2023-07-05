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«Смею заверить вас, товарищ Главнокомандующий». Выпускники военных вузов обратились к Президенту

05 июля 2023 13:01
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Новости Беларуси. Мироустройство, основанное на международном праве, рушится, а в наследниках нацизма проснулась жажда реванша. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент напомнил офицерам про ответственность, которую они несут перед страной и народом, а также поколением победителей, освобождавших Беларусь.

«Смею заверить вас, товарищ Главнокомандующий». Выпускники военных вузов обратились к Президенту-1

Нынешние выпускники – преемники героев, многие выбрали военное дело по примеру отцов и дедов. Далее их ждет служба в подразделениях, воинских частях и органах военного управления. Президент предупредил: легко не будет. Ведь офицерство всегда сопряжено с трудностями. Ситуацию усугубляет и военно-политическая обстановка в мире, непростая и часто непредсказуемая. Однако решительность выпускников, кто уже примерял на себя офицерский мундир, в очередной раз доказывает, что они сильны духом и не лишены отваги.

Лукашенко: решающую роль в укреплении обороноспособности страны играют военные. Их ядро – офицерский корпус

«Смею заверить вас, товарищ Главнокомандующий». Выпускники военных вузов обратились к Президенту-4

На наше поколение пришлась тяжелая доля, отметил белорусский Президент. Прежде врага было видно в лицо. Теперь же война такая, что его не рассмотреть. Сражения ведутся с помощью беспилотников и другого подобного оружия, что заметно на примере Украины. Но наши военные готовы держать удар и обеспечат мир на белорусской земле.

«Смею заверить вас, товарищ Главнокомандующий». Выпускники военных вузов обратились к Президенту-7

От имени выпускников 2023 года смею заверить вас, товарищ Главнокомандующий, что мы с полной самоотдачей и долей ответственности будем стоять на защите нашей независимости и укреплении обороноспособности государства. Офицерская честь, мир и счастье в родном Отечестве – это наши высшие идеалы.

«Смею заверить вас, товарищ Главнокомандующий». Выпускники военных вузов обратились к Президенту-10

Обращаясь к выпускникам, Александр Лукашенко отметил: этап образования закончился, но учиться придется каждый день. Потому что жизнь приносит все новые вызовы.

«Будьте всегда достойны своей земли». Лукашенко напутствовал выпускников военных вузов Беларуси

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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