«Смею заверить вас, товарищ Главнокомандующий». Выпускники военных вузов обратились к Президенту

Новости Беларуси. Мироустройство, основанное на международном праве, рушится, а в наследниках нацизма проснулась жажда реванша. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент напомнил офицерам про ответственность, которую они несут перед страной и народом, а также поколением победителей, освобождавших Беларусь.

Нынешние выпускники – преемники героев, многие выбрали военное дело по примеру отцов и дедов. Далее их ждет служба в подразделениях, воинских частях и органах военного управления. Президент предупредил: легко не будет. Ведь офицерство всегда сопряжено с трудностями. Ситуацию усугубляет и военно-политическая обстановка в мире, непростая и часто непредсказуемая. Однако решительность выпускников, кто уже примерял на себя офицерский мундир, в очередной раз доказывает, что они сильны духом и не лишены отваги. Лукашенко: решающую роль в укреплении обороноспособности страны играют военные. Их ядро – офицерский корпус

На наше поколение пришлась тяжелая доля, отметил белорусский Президент. Прежде врага было видно в лицо. Теперь же война такая, что его не рассмотреть. Сражения ведутся с помощью беспилотников и другого подобного оружия, что заметно на примере Украины. Но наши военные готовы держать удар и обеспечат мир на белорусской земле.

От имени выпускников 2023 года смею заверить вас, товарищ Главнокомандующий, что мы с полной самоотдачей и долей ответственности будем стоять на защите нашей независимости и укреплении обороноспособности государства. Офицерская честь, мир и счастье в родном Отечестве – это наши высшие идеалы.