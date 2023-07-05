«Мы хотим, чтобы как можно больше детей было в нашей стране». Кочанова поздравила малышей, родившихся 3 июля, и их мам.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Самое главное, чтобы эти детки были желанными. Для нас, для Беларуси, они желанные. Потому что мы хотим, чтобы как можно больше детей было в нашей стране. И государство делает все для этого, чтобы поддержать семьи, воспитывающие детей. И вы это знаете, какие приняты решения. Президент всегда, Александр Григорьевич, очень трепетно относится к этому вопросу, чтобы детки всегда получали ту необходимую помощь, которую они должны получать в случае необходимости от государства. Ну, и семьи наши, вы знаете, что поддержка действительно серьезная. 11 видов пособий разного рода получают семьи, которые воспитывают наших деток.