«Мы хотим, чтобы как можно больше детей было в нашей стране». Кочанова поздравила малышей, родившихся 3 июля, и их мам.

Новости Беларуси. В Минске по традиции чествовали женщин, которые стали мамами в главный государственный праздник. Всего в День Независимости страна приросла на 121 жителя. В Минске 3 июля родились 20 малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чайлдфри – не для нас. В Беларуси в День Независимости родился 121 малыш. Читайте здесь.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Самое главное, чтобы эти детки были желанными. Для нас, для Беларуси, они желанные. Потому что мы хотим, чтобы как можно больше детей было в нашей стране. И государство делает все для этого, чтобы поддержать семьи, воспитывающие детей. И вы это знаете, какие приняты решения. Президент всегда, Александр Григорьевич, очень трепетно относится к этому вопросу, чтобы детки всегда получали ту необходимую помощь, которую они должны получать в случае необходимости от государства. Ну, и семьи наши, вы знаете, что поддержка действительно серьезная. 11 видов пособий разного рода получают семьи, которые воспитывают наших деток.