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Военный эксперт: если бы Зеленский был абсолютно самостоятельным, то того, что мы сейчас видим, не было бы

24 февраля 2022 20:15
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Новости Беларуси. Пока Зеленский ищет поддержку в лице западных партнеров, уровень негодования собственных граждан бьет все рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И просвета в действиях украинского истеблишмент пока не видно. После сегодняшних событий даже бывшие сторонники Владимира Александровича пересмотрели свои политические предпочтения.  

Военный эксперт: если бы Зеленский был абсолютно самостоятельным, то того, что мы сейчас видим, не было бы-1

Александр Семченко, украинский военный эксперт:  
Я думаю, что если бы Владимир Зеленский был абсолютно самостоятельным человеком, то разговор состоялся бы еще раньше. Вообще, всего того, что мы сейчас видим, этого бы не было. Но к сожалению, даже когда Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР, мы от Зеленского сразу не получили обратной реакции.  

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# Международная политика # Александр Семченко # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Константин Герцев # Фотофакт

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