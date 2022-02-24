Военный эксперт Александр Семченко: паники среди мирного населения Украины нет

Александр Семченко, военный эксперт (Украина):

Звонил людям, знакомым своим, кто в Днепропетровске, Одессе, Николаеве. Паники нет. В Николаеве знакомая моя вообще не верит. Накручивание истерии, накручивание украинского руководства в том, что украинское руководство не воспользовалось тем шансом, которое получили еще в феврале 2015 года. Это претензия к Зеленскому постольку поскольку, президент тогда был Порошенко, это был его период. Это заслуга Запада, американцев, англичан в первую очередь, Великобритании. Это их заслуга. По поводу вооружения – мы сейчас увидели, что рассказывали о «Стингерах», которые из Эстонии приходили, еще о чем-то. Показалось, что, в общем, не работает это все.