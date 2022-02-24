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«Мирному населению ничего не угрожает». Представитель Народной милиции ЛНР призывает жителей не покидать дома

24 февраля 2022 10:10
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В связи с военной операцией жителей Луганской и Донецкой Народных Республик призывают не покидать дома и по возможности спуститься в бомбоубежище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мирному населению ничего не угрожает». Представитель Народной милиции ЛНР призывает жителей не покидать дома-1

Иван Филипоненко, официальный представитель Народной милиции ЛНР:
Подразделения Народной милиции ведут огонь только по военным объектам, местам скопления личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины. Мирному населению ничего не угрожает. Тем не менее я призываю граждан Луганской Народной Республики, проживающих в прифронтовых районах, а также жителей, находящихся на временно подконтрольной Киеву территории, не покидать свои дома и по возможности спуститься в бомбоубежище, так как коварство противника не знает границ. Вы можете стать жертвой его политических амбиций.

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# Международная политика # Иван Филипоненко # Фотофакт

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