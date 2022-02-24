Минобороны России: ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооружённых сил

В Донбассе не прекращаются обстрелы. Вооруженные силы Украины к этому часу выпустили по Донецкой Республике более 300 снарядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подразделения ЛНР и ДНР проводят масштабное контрнаступление при поддержке российских войск. Ими уничтожен штаб объединенных сил Украины в Донбассе.
Как сообщается, украинские военные срочно покидают позиции и просят предоставить им для отступления гуманитарные коридоры. Уже к 13:00 все украинские пограничники оставили подразделения на границе с Россией. Эту информацию подтвердили и в российском Министерстве обороны.
Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
Утром Народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии Вооруженных сил Украины на территории республик провели мобилизацию и создали группировки войск. В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных сил. Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны Вооруженных сил Украины. Группировка войск Донецкой Народной Республики, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров, а группировка Луганской Народной Республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра. Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику.
Вооруженные силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали. Данные средства разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются.
Украина разорвала дипотношения с Россией и начала эвакуацию своей дипмиссии в Москве. В Киеве заявили, что страна переходит в режим полной обороны, то есть все, кто хотят воевать, могут получить оружие и вступить в Силы территориальной обороны. Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. Из Киева массово эвакуируются диппредставительства зарубежных стран. Международные авиаперевозчики отменяют полеты. Нацбанк Украины ограничил снятие наличных со счетов.
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