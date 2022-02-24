Минобороны России: ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооружённых сил

В Донбассе не прекращаются обстрелы. Вооруженные силы Украины к этому часу выпустили по Донецкой Республике более 300 снарядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подразделения ЛНР и ДНР проводят масштабное контрнаступление при поддержке российских войск. Ими уничтожен штаб объединенных сил Украины в Донбассе.

Как сообщается, украинские военные срочно покидают позиции и просят предоставить им для отступления гуманитарные коридоры. Уже к 13:00 все украинские пограничники оставили подразделения на границе с Россией. Эту информацию подтвердили и в российском Министерстве обороны.