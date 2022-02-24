Прямой эфир

«Первый, на котором мы находимся». Наблюдатель из Литвы прокомментировала ситуацию на участке для голосования

24 февраля 2022 20:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Территориальные и участковые комиссии открыты к взаимодействию с международными наблюдателями. Их на сегодня аккредитовано 194, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть представители Австрии, Германии, Сербии, Испании, Италии, стран Балтии. Кроме того, работают более 44 тысяч национальных наблюдателей.  

«Первый, на котором мы находимся». Наблюдатель из Литвы прокомментировала ситуацию на участке для голосования-1

22 западных эксперта прошли аккредитацию и получили возможность посещать любой из пяти с половиной тысяч участков. Первой в столицу приехала делегация из Литвы. И сразу с корабля на бал. Для многих из них это не только важный опыт, но и возможность лично убедиться в свободе выбора белорусов.  

Наблюдатель от Литвы: эта чушь, которую несут про Беларусь, явно не соответствует правде – читайте здесь.    

«Первый, на котором мы находимся». Наблюдатель из Литвы прокомментировала ситуацию на участке для голосования-4

Эрика Швянченене, независимый наблюдатель (Литва):  
Этот участок первый, на котором мы находимся. И мы хотим посмотреть вообще, как люди, какое настроение у людей, хотят ли они участвовать в референдуме. Потому что у нас в нашей стране на референдумы люди ходят очень вяло. Так вот очень хорошо, что они идут, улыбаются, это для меня как-то радостно. Значит, нужен этот референдум. Я думаю, что это очень хорошо, что бывают референдумы.  

# Референдум # общество # Эрика Швянченене # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наблюдатель от Литвы: эта чушь, которую несут про Беларусь, явно не соответствует правде
24 февраля 2022 20:25

Наблюдатель от Литвы: эта чушь, которую несут про Беларусь, явно не соответствует правде

Обсуждали мировые новости и референдум. Кочанова встретилась со студентами Академии управления
24 февраля 2022 20:18

Обсуждали мировые новости и референдум. Кочанова встретилась со студентами Академии управления

Пустовой: «Россия условия выдвинула. У Зеленского 12 часов на раздумье. Но больше никто цветы дарить не будет»
24 февраля 2022 19:43

Пустовой: «Россия условия выдвинула. У Зеленского 12 часов на раздумье. Но больше никто цветы дарить не будет»