«Первый, на котором мы находимся». Наблюдатель из Литвы прокомментировала ситуацию на участке для голосования

Новости Беларуси. Территориальные и участковые комиссии открыты к взаимодействию с международными наблюдателями. Их на сегодня аккредитовано 194, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть представители Австрии, Германии, Сербии, Испании, Италии, стран Балтии. Кроме того, работают более 44 тысяч национальных наблюдателей.

22 западных эксперта прошли аккредитацию и получили возможность посещать любой из пяти с половиной тысяч участков. Первой в столицу приехала делегация из Литвы. И сразу с корабля на бал. Для многих из них это не только важный опыт, но и возможность лично убедиться в свободе выбора белорусов.

Эрика Швянченене, независимый наблюдатель (Литва):

Этот участок первый, на котором мы находимся. И мы хотим посмотреть вообще, как люди, какое настроение у людей, хотят ли они участвовать в референдуме. Потому что у нас в нашей стране на референдумы люди ходят очень вяло. Так вот очень хорошо, что они идут, улыбаются, это для меня как-то радостно. Значит, нужен этот референдум. Я думаю, что это очень хорошо, что бывают референдумы.