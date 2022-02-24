Путин: «В наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому ничего не собираемся навязывать силой»

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Об этом президент России сообщил в своем экстренном обращении к соотечественникам. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, президент России:

Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также предадим суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому ничего не собираемся навязывать силой.

Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытаются использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю: наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня.

Россия после развала СССР приняла новые геополитические реалии. Мы с уважением относимся и будем так же относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважаем и будем уважать их суверенитет. И пример тому – помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности. Но Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины.