Народное ополчение и тероборона. Чему украинские события научили белорусов?

Новости Беларуси. Во многом информационные атаки – это предвестники более глобального противостояния. Так было в свое время и в Украине, где технологии психологического давления начали использовать еще в 2004-м, после «оранжевой революции». А в 2022 году гибридная война достигла пика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вообще, конфликт в Украине многому нас научил. И как вести себя на информационном фронте, и к чему готовиться, если все-таки придется защищать свою землю с реальным оружием в руках. Недавно стало известно, что в Беларуси создадут что-то наподобие народного ополчения для содействия армии.