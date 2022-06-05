Народное ополчение и тероборона. Чему украинские события научили белорусов?
Новости Беларуси. Во многом информационные атаки – это предвестники более глобального противостояния. Так было в свое время и в Украине, где технологии психологического давления начали использовать еще в 2004-м, после «оранжевой революции». А в 2022 году гибридная война достигла пика, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вообще, конфликт в Украине многому нас научил. И как вести себя на информационном фронте, и к чему готовиться, если все-таки придется защищать свою землю с реальным оружием в руках. Недавно стало известно, что в Беларуси создадут что-то наподобие народного ополчения для содействия армии.
Можно предположить, что наши военные проанализировали опыт Украины, а также ЛНР и ДНР по комплектованию территориальной обороны. На первом этапе конфликта ополчение применялось обеими сторонами и не состояло из кадровых военных. Киев, не проводя полной мобилизации, быстро создал в областях добровольческие структуры, к которым относились так называемые батальоны территориальной обороны. Их применяли под Харьковом, в Мариуполе, Запорожье, то есть на ключевых направлениях ударов российских войск.
Но в Беларуси, в отличие от Украины, создание народного ополчения проходит под пристальным контролем. К примеру, никакой хаотичной раздачи оружия нет и не будет ни при каких обстоятельствах. А как это будет, деталями поделился Президент, отвечая на вопросы журналистов (подробности здесь).
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вчера я не зря пригласил Игоря Шуневича (подробности здесь). Сколько у него, тысяч 90 действующих-недействующих охотников? Я говорю: «Вы будете (95 тысяч) в стороне? Полторы нашей нынешней армии. Давай-ка хотя бы тысяч 5 (это отличные стрелки), мы подумаем, как их довооружить». Он говорит: «Нет, не надо, у нас все есть». 5 тысяч подготовленных людей – это сила. Совсем недавно, наверное, вы знаете, я поручил МЧС (подробнее здесь). Ребята здоровые, красавцы, мужественные. «Из тех тысяч, которые пожары тушат и прочее, вы можете 2 тысячи сформировать?» Молчат. «Идите считайте». Посчитали: «Можем больше». Я говорю: «Больше пока не надо». Вот 2 тысячи мы им уже оружие выделили и начинаем готовить. Как только что-то начнется – кнопку нажал: 2 тысячи там, 5 тысяч этих. Понимаете смысл этого? Это не просто от балды сделано. Это все от земли. Пусть люди учатся владеть оружием, не дай бог, вдруг пригодятся. Вот пример Украина.
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