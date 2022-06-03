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Лукашенко: «Не много ли мы строим объектов культуры, спорта, здравоохранения? Наверное, всё-таки многовато»

03 июня 2022 17:11
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Новости Беларуси. Развитие детского здравоохранения, зарплаты медикам, строительство социальных объектов. Эти и другие темы 3 июня были в центре внимания главы государства во время открытия 9-й детской поликлиники в Минске. Принципиальная позиция Президента – развитие государственной медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Не много ли мы строим объектов культуры, спорта, здравоохранения? Наверное, всё-таки многовато»-1

Илона Волынец, политический обозреватель:
Президент дает понять: государство не отказывается от социальной направленности, но и возводить те же соцобъекты нужно с умом. А сэкономленные средства разумнее направить на зарплаты медикам.

Лукашенко: «Не много ли мы строим объектов культуры, спорта, здравоохранения? Наверное, всё-таки многовато»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не много ли мы строим объектов культуры, спорта, здравоохранения? Наверное, все-таки многовато. Но не для детей. Для детей – это особый случай. Знаете почему? Вы, наверное, забыли то, о чем я говорил год назад. Нам надо серьезнейшим образом проревизировать все то, что мы построили в социальной сфере. Может быть, даже в поликлинику стоит лишний километр пройти или проехать, особенно в Минске, а сэкономленные деньги от строительства, к примеру, школ и больниц, направить на повышение благосостояния самих медиков. Мы взяли такой курс – на социальное государство, на построение социального государства. В этом прежде всего смысл этого.

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# Строительство # общество # Илона Волынец # Александр Лукашенко # Фотофакт

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