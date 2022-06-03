Лукашенко: «Не много ли мы строим объектов культуры, спорта, здравоохранения? Наверное, всё-таки многовато»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не много ли мы строим объектов культуры, спорта, здравоохранения? Наверное, все-таки многовато. Но не для детей. Для детей – это особый случай. Знаете почему? Вы, наверное, забыли то, о чем я говорил год назад. Нам надо серьезнейшим образом проревизировать все то, что мы построили в социальной сфере. Может быть, даже в поликлинику стоит лишний километр пройти или проехать, особенно в Минске, а сэкономленные деньги от строительства, к примеру, школ и больниц, направить на повышение благосостояния самих медиков. Мы взяли такой курс – на социальное государство, на построение социального государства. В этом прежде всего смысл этого.

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