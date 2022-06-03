Лукашенко: надо серьёзнейшим образом проревизировать всё, что мы строим в социальной сфере

Новости Беларуси. В Беларуси надо серьезнейшим образом проревизировать все, что строится в социальной сфере, и сэкономленные средства направить на повышение зарплат. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия в Минске нового здания 9-й городской детской поликлиники, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ехал на это мероприятие с таким чувством, не много ли мы строим объектов культуры, спорта, здравоохранения? Наверное, все-таки многовато. Но не для детей. Для детей – это особый случай. Нам надо серьезнейшим образом проревизировать все то, что мы построили в социальной сфере. Может быть, даже в поликлинику стоит лишний километр пройти или проехать, особенно в Минске, а сэкономленные деньги от строительства направить на повышение благосостояния самих медиков.

Еще больше средств выделять на социальную сферу можно только при увеличении налогов, но вряд ли такое решение поддержат граждане, заметил глава государства.

Александр Лукашенко:

Поэтому надо разобраться, где взять эти деньги, чтобы повышать заработную плату. Тогда я сказал, что надо, наверное, нам чуть-чуть поджаться со строительством новых зданий. А это не просто здание, это дворец. А дворцы дорого стоят. Вот в чем смысл того, что я говорил больше года назад. Я еще раз это повторяю: чтобы город Минск, и особенно Министерство здравоохранения, над этим подумали.

Президент обратил внимание, что большая часть республиканского бюджета направляется на поддержку социальной сферы.

Александр Лукашенко:

Мы взяли такой курс – на построение социального государства. В этом и смысл этого.