Один в поле не воин. Как лётчики Беларуси и России охраняют небо Союзного государства

Новости Беларуси. Если против Беларуси идет информационная война со всеми вытекающими, то до горячего противостояния пока не дошли. Наша страна прилагает максимум усилий, чтобы не довести ситуацию до открытого противостояния, хотя некоторым на Западе этого очень хотелось и хочется до сих пор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И на неделе стало известно, что вблизи белорусской границы в Литве открылся военный полигон Руднинкай. На его базе планируют разместить военных НАТО для сдерживания российской агрессии и обеспечения безопасности на Балтике. Понятно, что эти цели лишь прикрытие, чтобы и дальше получать ассигнования из США. Но силы Альянса появятся у наших границ, и это факт. Чем Беларусь готова ответить на военную угрозу в небе – читайте здесь.

В то же время более чем в два раза увеличилась интенсивность ведения воздушной разведки в отношении нашей страны. В небе над Польшей и странами Балтии уже систематически замечают американскую стратегическую авиацию. Но нам есть чем ответить, если придется держать удар. Су-30СМ поступили в Беларусь в 2020 году. Тогда скептики говорили: мол, для небольшой страны такая техника непозволительная роскошь и излишество. Но сейчас, наверное, понятно, что это был верный стратегический ход. Су-30СМ – это самый современный боевой самолет в составе белорусских ВВС и ПВО. Сверхманевренный, может одновременно сопровождать 15 и более воздушных целей. При этом дальность обнаружения – 140 километров. Есть еще одна важная способность этих «сушек» – обнаружение малозаметных истребителей пятого поколения. Соседняя Польша еще два года назад подписала с США соглашение о приобретении 32 таких самолетов. Уже один факт, что мы можем противодействовать «Стелсам», много значит. Так что в нынешней ситуации это не излишество, а жизненная необходимость. В сегодняшних реалиях интенсивность полетов гораздо выше. У границ Беларуси часто промышляет авиация недружественных нам стран. Летчики вынуждены немедленно реагировать на возникающие угрозы в воздухе. Алгоритм выработан.

Леонид Давидович, командир 61-й истребительной авиационной базы:

Если воздушное судно приближается к госгранице, мы просто приводимся к высшей степени готовности, боевое дежурство. При приближении к определенному рубежу навстречу возможному нарушению вылетает экипаж. Предупреждается по радио, что этого делать нельзя. В случае нарушения госграницы летчик-истребитель вступает с ним в визуальный контакт, потому что возможны ситуации, что кто-то заблудился, не исключаются случаи вплоть до угона самолета с территории иностранного государства, оказывается помощь ему. Если это боевое воздушное судно, вооруженное, с ракетами, оно уничтожается.

ВВС работают в унисон с ПВО. Оборона и сохранение мира в бытовом понимании – их общие задачи. Авиаторы, военнослужащие зенитно-ракетных и радиотехнических войск работают в сцепке, каждый служит на своем участке. Кто-то «глаза», кто-то «кулак», а кто-то «крылья». И общая миссия – защита от посягательства миропорядка в стране. Но, как говорится, один в поле не воин. Сегодня на барановичской авиабазе дислоцируются и российские летные экипажи. Они плечом к плечу защищают границы Союзного государства.

Леонид Давидович:

В рамках функционирования учебно-боевого центра совместной подготовки личного состава Вооруженных Сил нашей стороны и Российской Федерации круглосуточно вместе с нами несут боевое дежурство, выполняют задачи боевого дежурства по ПВО также российские летчики. В рамках этого центра мы работаем, учимся защищать небо Союзного государства бок о бок. В условиях информационной войны служить становится сложнее не только физически, но и морально. Однако крепких духом военных летчиков не сломить.