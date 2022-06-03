Лукашенко – медикам Минска: если к вам люди обращаются из районов, областей, надо оказывать им помощь

Новости Беларуси. Главное не перевернуть страну. А все остальное – поликлиники, стадионы – мы построим. Об этом 3 июня напомнил Президент, открывая новое здание 9-й детской поликлиники в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Событие долгожданное для жителей города. Пока шло строительство, медучреждение расселили по нескольким помещениям, что создавало дополнительные неудобства для детей и родителей. Теперь, впервые за всю историю существования поликлиники, а это более 30 лет, все службы будут располагаться в одном корпусе. Его площадь – больше 8 тысяч квадратных метров. Количество этажей по сравнению с предыдущим зданием увеличилось вдвое – с трех до шести.

Такое расширение было необходимо. Учреждение рассчитано на оказание помощи детям сразу нескольких районов Минска. Всего поликлиника обслуживает порядка 16 тысяч юных жителей и рассчитана на 400 посещений в смену. Она оснащена современным, высокотехнологичным оборудованием, что значительно улучшит качество оказания медуслуг. Во время церемонии открытия строители передали главе государства символический ключ от нового здания.

С условиями, в которых юным минчанам будут оказывать помощь, Президент ознакомился лично. Александру Лукашенко доложили о развитии педиатрии в стране. Глава государства отметил – социальная поддержка остается в приоритете государственной политики – и поручил специалистам оперативно решать все вопросы, связанные с детским здравоохранением.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не увлекаться строительством нового. Если у нас коек хватает, есть где лечиться сейчас и даже где-то можно приписать кого-то еще дополнительно, может быть, пока и приостановить строительство объектов здравоохранения, а деньги направить врачам и медицинским работникам на заработную плату. Разумно. Я не говорю втупую это сделать. Но не забывайте, что Минск живет и за счет деревни глухой. Поэтому, если к вам люди обращаются из районов Беларуси, из других областей, мы никуда не денемся. Надо оказывать им помощь и поддержку. Конечно, туда надо идти, что мы и делаем: в районные больницы, областные центры. Там надо создавать условия. Но если вдруг, я не думаю, что это массово, надо и в поликлиниках, и в больницах принимать их как своих, как родных. Деревни, маленькие города не должны страдать от того, что там похуже медицинское обслуживание. Это очень важно.