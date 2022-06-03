Лукашенко: надо при каждом сельском совете иметь народное ополчение, группу людей. Может, 50 человек

После официальной церемонии и посещения отделений глава государства пообщался с журналистами. В разговоре затронули самые острые вопросы, которые сегодня волнуют общество. Из нашумевшего в последнее время – решение о создании народного ополчения в Беларуси. Часть белорусов от такой новости напряглась. Во многом на фоне того, что отдельные деятели спекулировали на теме, пытаясь вогнать людей в страх. Поэтому журналисты прямо спросили у главы государства, как и для чего будет работать эта структура.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несколько лет назад, когда создавали территориальную оборону, я говорил, что территориалов надо создать и учить их. Потому что никто не будет защищать свой дом так, как ты. Все наши территориалы приписаны в батальоны, полки, организованы, мы знаем их фамилии. И оружие им заготовлено. На каждый батальон, каждый район. Вот Украина – опять опыт. Оказалось, этого недостаточно. Чтобы вот так не получилось, что мы будем раздавать оружие неизвестно кому. Вот как его сейчас собрать? Я мониторю ситуацию по Украине. Там очень много. Гвалт, жалобы – не жалобы, но вопиют люди, что оружие раздали и пошли мародеры. Выпустили же зэков некоторых из тюрем и дали им автоматы. Он первый прибежал за ним, и пошло мародерство. Второй вывод – не хватает людей. Я подумал, что нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их призываем для обучения, они возьмут свои автоматы (в основном автомат, гранатомет, пистолет). Что, они на танках будут ездить? Нет. Чтобы могли защитить свой дом.

– Это какой-то аналог партизанского движения?

Александр Лукашенко:

Может открытый характер иметь, а может и превратиться в партизанское движение. Народное ополчение может быть резервом для территориальной обороны.