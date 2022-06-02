Игорь Шуневич: охота должна быть доступна для каждого человека

Новости Беларуси. Еще одна встреча сегодня в рабочем графике главы государства. С докладом у Президента руководитель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич и курирующий эту сферу вице-премьер Леонид Заяц. Александр Лукашенко поинтересовался положением дел в структуре, об этом сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Также затронули тему борьбы с африканской чумой свиней.

Игорь Шуневич, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов:

Это заинтересует охотников, придаст некий экономический смысл этой охоте, кроме самого факта и удовлетворения своей охотничей страсти. Тем не менее экономическая подоплека этого вопроса заключается в том, чтобы охота была доступна для нашего охотника, менее затратна, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы он получал еще и экономическую выгоду от нее. Традиционные методы проверки останутся. Мы будем проверять кабана на основные виды его заболеваний – это трихинеллез, на радионуклиды и прочие. И при положительных результатах проверки оно будет употребляться охотником в пищу.

Читайте также:

Лукашенко о создании музея охоты и рыболовства: «Если денег не просят, чего нам быть против?»

Лукашенко – губернатору Ленобласти: проект интересный, расширение производства малька ценных пород рыб. Это золотая жила

«Большая честь встретиться с вами». Какую цитату Лукашенко вспомнил губернатор Ленинградской области?