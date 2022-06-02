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Игорь Шуневич: охота должна быть доступна для каждого человека

02 июня 2022 13:51
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Новости Беларуси. Еще одна встреча сегодня в рабочем графике главы государства. С докладом у Президента руководитель Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич и курирующий эту сферу вице-премьер Леонид Заяц. Александр Лукашенко поинтересовался положением дел в структуре, об этом сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Также затронули тему борьбы с африканской чумой свиней.  

Игорь Шуневич: охота должна быть доступна для каждого человека-1

Игорь Шуневич, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов:  
Это заинтересует охотников, придаст некий экономический смысл этой охоте, кроме самого факта и удовлетворения своей охотничей страсти. Тем не менее экономическая подоплека этого вопроса заключается в том, чтобы охота была доступна для нашего охотника, менее затратна, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы он получал еще и экономическую выгоду от нее. Традиционные методы проверки останутся. Мы будем проверять кабана на основные виды его заболеваний – это трихинеллез, на радионуклиды и прочие. И при положительных результатах проверки оно будет употребляться охотником в пищу.  

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# Охота в Беларуси # общество # Игорь Шуневич # Александр Лукашенко # Леонид Заяц # Фотофакт

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