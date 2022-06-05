Азарёнок: сотни тысяч людей хотят ограничить в информации, потому что не могут ничего сделать в сражении с мушкетёрами правды

Новости Беларуси. Зачем Запад удаляет белорусские патриотические Telegram-каналы и не пора ли беглым домой? Такими вопросами в программе «Неделя» на СТВ задаются Алена Дзиодзина и Григорий Азаренок в авторской рубрике «Паноптикум».
Новости Беларуси. Зачем Запад удаляет белорусские патриотические Telegram-каналы и не пора ли беглым домой? Такими вопросами в программе «Неделя» на СТВ задаются Алена Дзиодзина и Григорий Азаренок в авторской рубрике «Паноптикум».
Григорий Азаренок, СТВ:
Начнем с пространной цитаты. Это Александр Гельевич Дугин. Философ, евразиец, писатель. Теория сетевой войны, разработанная Пентагоном, исходит из необходимости контролировать мировую ситуацию таким образом, чтобы основные глобальные процессы развертывались в интересах США, или по меньшей мере им не противоречили. Специфика сетевой войны состоит в том, что она ведется постоянно и непрерывно, и направлена не только против врагов, но и против нейтральных сил, и даже против союзников.
Целью сетевой войны является не победа над союзником в прямом столкновении. Это лишь небольшой фрагмент сетевой войны. Но установление и поддержание контроля над всеми остальными, в том числе и над союзниками. Падение СССР стало результатом сетевой войны. В сетевой войне реальное является вторичным по отношению к виртуальному. И дальше – очень важно. Имидж, информация – гораздо важней реальности. Сама реальность становится реальной только после того, как сообщения о ней попадают в информационное поле. Отсюда вывод – главное контроль над информационным полем. А в некоторых случаях необязателен даже точечный контроль. Достаточно имиджа. Симуляции. Или постановочных кадров. Так и правит паноптикум. Ложь, иллюзии, обман.
Мы видели это тысячи раз. Синее «филе» змагаров. Подлое вранье о буче. Но все их вонючее вранье разбивается о правду. Ох, страшно пиндосам. Страшно и завидно. Это ж надо. Они тут миллиарды вкладывают в информационную войну против Беларуси. Они десятилетиями выращивали здесь кодлу уродов. Сандалики всех мастей исправно жрали жидкий белок в английских посольствах. И вот пришло время, и вот уже сейчас они тут все снесут, а группа энтузиастов создает Telegram-канал «Желтые сливы». И все. Баста. Досвидос. Личина мятежа предстает перед народом во всей красе. Вот он, змагарик, не такой, как на митинге. Не гордый и одухотворенный, а жалкий и подлый, весь в слезах и соплях. И разгромлены гнилые тутбайки, и бьется в истерике лесбийская кукуха, и кобыла со страшным лицом из деревни воет белугой, и не наша гнида бежит как антилопа, пока ее не поджарили.
Григорий Азаренок:
А затем ГУБОП взялся за очистку общества. И также стали показывать вещи без прикрас. Без аналитиков и грязных долларов, без институтов, без айсансов и юсаидов, они вещали правду, и она слепила черный глаз новоявленным иудам. Гомосячье лобби по всему миру встрепенулось. И вот вчера они вновь удалили канал ГУБОП и ограничили доступ к самому большому и самому популярному каналу в Беларуси – «Желтые сливы». Сотни тысяч людей они хотят ограничить в информации. Потому что сами со своими огромными, гигантскими фабриками фейков и лжи не могут ничего сделать в честном сражении с мушкетерами правды.
Но дудки. Информационный спецназ не сдается. Вы читали про Фермопильское сражение? Когда орды персов, тысячи, тысячи и тысячи, как саранча, пытались сломить маленький отряд спартанцев, всего 300 человек во главе с царем Леонидом. И раз за разом терпели поражение.
Так вот. Спарта – это мы. Царь Леонид – это Александр Лукашенко. И вся маленькая Беларусь, разбивающая орды западной саранчи – это 300 спартанцев. Они никогда не сдаются и никогда не унывают. Они просыпаются с мыслью, как сегодня успешно громить врага, и засыпают, думая, что сегодня ты сделал для сокрушения неприятеля. Подписывайтесь на канал «Ваши сливы» и ГУБОП. А для врагов у нас плохие новости.
Дзиодзина об удалении «Желтых слив»: наша подача новостей мешает западному человеку мыслить правильно. По-европейски (здесь подробности).
Григорий Азаренок:
И последнее. Во время общения с журналистами Президент сказал одну емкую, короткую фразу. «Сейчас, наверное, не к месту, если уж абсолютно честно. Придет время – посмотришь, никто им не простит того, что они творят с нашей страной и с нашими людьми. Я им этого простить не могу». Это ответ на вопрос Игоря Тура: а не пора ли беглым домой? Александр Григорьевич, вся страна никогда не простит им того, что они натворили. Подонков надо поднять со дна. Для вас, гады, звучит, звенит, полыхает емкое слово «месть».