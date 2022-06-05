Азарёнок: сотни тысяч людей хотят ограничить в информации, потому что не могут ничего сделать в сражении с мушкетёрами правды

Григорий Азаренок, СТВ:

Начнем с пространной цитаты. Это Александр Гельевич Дугин. Философ, евразиец, писатель. Теория сетевой войны, разработанная Пентагоном, исходит из необходимости контролировать мировую ситуацию таким образом, чтобы основные глобальные процессы развертывались в интересах США, или по меньшей мере им не противоречили. Специфика сетевой войны состоит в том, что она ведется постоянно и непрерывно, и направлена не только против врагов, но и против нейтральных сил, и даже против союзников.

Целью сетевой войны является не победа над союзником в прямом столкновении. Это лишь небольшой фрагмент сетевой войны. Но установление и поддержание контроля над всеми остальными, в том числе и над союзниками. Падение СССР стало результатом сетевой войны. В сетевой войне реальное является вторичным по отношению к виртуальному. И дальше – очень важно. Имидж, информация – гораздо важней реальности. Сама реальность становится реальной только после того, как сообщения о ней попадают в информационное поле. Отсюда вывод – главное контроль над информационным полем. А в некоторых случаях необязателен даже точечный контроль. Достаточно имиджа. Симуляции. Или постановочных кадров. Так и правит паноптикум. Ложь, иллюзии, обман.

Мы видели это тысячи раз. Синее «филе» змагаров. Подлое вранье о буче. Но все их вонючее вранье разбивается о правду. Ох, страшно пиндосам. Страшно и завидно. Это ж надо. Они тут миллиарды вкладывают в информационную войну против Беларуси. Они десятилетиями выращивали здесь кодлу уродов. Сандалики всех мастей исправно жрали жидкий белок в английских посольствах. И вот пришло время, и вот уже сейчас они тут все снесут, а группа энтузиастов создает Telegram-канал «Желтые сливы». И все. Баста. Досвидос. Личина мятежа предстает перед народом во всей красе. Вот он, змагарик, не такой, как на митинге. Не гордый и одухотворенный, а жалкий и подлый, весь в слезах и соплях. И разгромлены гнилые тутбайки, и бьется в истерике лесбийская кукуха, и кобыла со страшным лицом из деревни воет белугой, и не наша гнида бежит как антилопа, пока ее не поджарили.