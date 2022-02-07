Лукашенко о вооружении спасателей: «Не дай бог, война, у нас что, в МЧС – крепкие, надёжные сотрудники будут в стороне? Нет»

Александр Лукашенко подробно поинтересовался как реализованы предложения министра в этой сфере, отметив, что мало провести реорганизацию работы лишь на бумаге. Важно, чтобы изменения шли от жизни и если какие-то функции изжили себя, то ни к чему их сохранять. Кроме того, сотрудники МЧС подготовлены и физически, и психологически для выполнения задач. Но их работа едва ли может ограничиваться лишь спасением жизней и тушением пожаров. Особенно в условиях военной напряженности, при необходимости, они должны усилить силовой блок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не можем же мы в компактной небольшой стране иметь численность Вооруженных Сил 200-300 тысяч. Не можем. Постоянно действующих. Мы договорились, что численность наших Вооруженных Сил, армии нашей 65 тысяч. На этом остановились. Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог, война, у нас что, в МЧС – крепкие, надежные сотрудники будут в стороне? Нет. Они не только пожар будут тушить. Все, пожарники, пожарники, это ушло в прошлое. Никакие не пожарники, это спасатели. И вторая функция – вооруженные люди, которые в случае момента, время «Ч» встанут на защиту нашей родины. А для этого надо владеть оружием. Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, или мы их будем вооружать еще какой-то техникой? Думаю, да. Это серьезный актив и подспорье для нашей армии на случай, если вдруг. Может быть, и в мирное время модернизируем МЧС. Мы найдем им работу. Работу как вооруженных людей. Это очень важно при реформировании. А не то что мы там клеточки начертим, этого человека туда, этого сюда, какую-то клеточку, типа, функцию уберем, это само собой. Но должна быть существенная модернизация. Вот хотелось бы, чтобы вы мне доложили, до чего вы с правительством додумались.