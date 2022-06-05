Дзиодзина об удалении «Жёлтых слив»: наша подача новостей мешает западному человеку мыслить правильно. По-европейски

Новости Беларуси. Зачем Запад удаляет белорусские патриотические Telegram-каналы и не пора ли беглым домой? Такими вопросами в программе «Неделя» на СТВ задаются Алена Дзиодзина и Григорий Азаренок в авторской рубрике «Паноптикум».

Алена Дзиодзина, психолог:

Одной из основных претензий западных стран было то, что якобы в нашей диктатуре СМИ не имеют свободы слова. И нам не оставляют права на альтернативную точку зрения. Что ж, раз упрекнули, то, по логике вещей, у них на Западе должно быть по-другому. И стало быть человек в демократической стране волен знакомиться с разными источниками информации, формируя свой уникальный взгляд на происходящее в мире!

Сторонники коллективной демократии сейчас наверняка бы кивнули, что да, и якобы так все и есть. А мне вот только спросить – куда с радаров пропали наши «Желтые сливы»? И почему тогда в западных телевизорах вещание наших и российских каналов посчитали неугодными? Считая, что наша подача новостей мешает западному человеку мыслить правильно. По-европейски.

Значит ли это, что у них на Западе все же существует цензура? И по ведущим вопросам в политике в западном мире есть два мнения: их, коллективное, и неправильное. Настолько неправильное, что его нельзя произносить вслух. Иначе можно иметь назидательную беседу с органами госбезопасности или на неопределенное время присесть.