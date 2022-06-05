Дзиодзина об удалении «Жёлтых слив»: наша подача новостей мешает западному человеку мыслить правильно. По-европейски

Новости Беларуси. Зачем Запад удаляет белорусские патриотические Telegram-каналы и не пора ли беглым домой? Такими вопросами в программе «Неделя» на СТВ задаются Алена Дзиодзина и Григорий Азаренок в авторской рубрике «Паноптикум».
Новости Беларуси. Зачем Запад удаляет белорусские патриотические Telegram-каналы и не пора ли беглым домой? Такими вопросами в программе «Неделя» на СТВ задаются Алена Дзиодзина и Григорий Азаренок в авторской рубрике «Паноптикум».
Алена Дзиодзина, психолог:
Одной из основных претензий западных стран было то, что якобы в нашей диктатуре СМИ не имеют свободы слова. И нам не оставляют права на альтернативную точку зрения. Что ж, раз упрекнули, то, по логике вещей, у них на Западе должно быть по-другому. И стало быть человек в демократической стране волен знакомиться с разными источниками информации, формируя свой уникальный взгляд на происходящее в мире!
Сторонники коллективной демократии сейчас наверняка бы кивнули, что да, и якобы так все и есть. А мне вот только спросить – куда с радаров пропали наши «Желтые сливы»? И почему тогда в западных телевизорах вещание наших и российских каналов посчитали неугодными? Считая, что наша подача новостей мешает западному человеку мыслить правильно. По-европейски.
Значит ли это, что у них на Западе все же существует цензура? И по ведущим вопросам в политике в западном мире есть два мнения: их, коллективное, и неправильное. Настолько неправильное, что его нельзя произносить вслух. Иначе можно иметь назидательную беседу с органами госбезопасности или на неопределенное время присесть.
Алена Дзиодзина:
Информация сто процентов: человек в европейской стране сейчас очень боится произнести лишнее альтернативное слово про события на Украине, потому что альтернативная точка зрения на события российско-украинского конфликта у них наказуема. Вплоть до уголовной ответственности. И за просмотр наших государственных телеканалов тайком европейскому человеку тоже пригрозили штрафом. Потому что фу таким быть. Ведь наши СМИ – пропаганда!
Telegram «Желтых слив» не прошел западную цензуру – пропаганда. Выходит, что призывать бузить и нарушать закон в Беларуси на базе этой платформы всем можно было, а «сливам» говорить о происходящем в мире, не призывая никого ни к чему – нельзя. Мнение не западное, не популярное. И этого оказалось достаточно. Так Запад сужает информационное поле до тоннельных размеров, чтобы оно не мешало их человеку воспринимать только их интерпретацию происходящего в мире, попутно теряя альтернативную точку зрения, оставляя о ней только лирику.
Ведь информационное пространство формирует сознание у людей. И когда надо отформатировать человеческие умы – отформатируй сначала их инфополе. Уж про этот психологический механизм западные игроки лучше остальных в курсе.
Азаренок: сотни тысяч людей хотят ограничить в информации, потому что не могут ничего сделать в сражении с мушкетерами правды (тут подробнее).