«Надеяться на правых консерваторов – это иллюзия». Будет ли мир многополярным?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Алексей, действительно, после Второй мировой войны весь этот «Европейский концерт» обернулся спиной к Советскому Союзу, к сожалению. Но сегодня, правда, Европейский союз как объединение государств, как союз утратил свою мощь и превращается постепенно уже в сателлита Соединенных Штатов Америки. Как вы считаете, вообще, если подводить финал сегодняшней программе. Многополярности быть?
Алексей Дзермант, политолог:
Конечно, быть, но для этого я бы немножко внутренне самоощущение и в России, и у нас менял. Я бы с коллегой поспорил, который выступал по связи. Он говорит: мы – европейская страна, христианская. Но ведь Россия – это не только европейская, но и азиатская страна. И не только христианская, но и мусульманская страна. Поэтому для равновесного самоощущения нужно чувствовать себя евразийской страной. Да, есть европейское, никто от этого не отказывается. Но эти надежды, что консерваторы придут там к власти и мы снова с ними договоримся – это иллюзия. Даже если они придут. Трамп был пять лет. И что он? Пыкался-мыкался, не смог договориться. А Ле Пен. Она голосует. Все голосования, весь Национальный фронт французский принимает антироссийские резолюции. И по исторической памяти, и сейчас.
Поэтому надеяться на правых консерваторов – это иллюзия. Мы им не нужны в качестве сильного субъекта, поэтому нужно внутреннюю субъектность развивать, не только ориентированную на Европу и Запад, но и на Азию. Вот говорят: мы никогда не поймем друг друга с китайцами. А вы пробовали? А получалось. Вспомним договоренности Российской империи, которые установили на столетия границу между Россией и Китаем. Значит, если захотим, можем. Поэтому надо избавляться от этого евроцентризма навязанного и говорить: мы срединное государство, у нас есть и Европа, и Азия, мы можем со всеми нормально договариваться, если к нам уважительно относятся.
Надежда Сасс:
Кстати, о многовекторности, с которой мы начинали.
Алексей Дзермант:
Тот, кто относится – Иран, Турция, Китай – да. Эти пускай подождут пока и все лишения претерпят от тех санкций, от тех барьеров, которые они вводят против нас. Поэтому пока холодная отстраненность и уж точно не вестись на эти ужимки, что вот, мы тут уважаем российскую консервативную культуру. Они сначала попытаются обмануть, а только тогда будут договариваться, когда увидят силу и мощь, которая стоит за нами. Вот тогда и можно.
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