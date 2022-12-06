Экспорт туристических услуг Гродно и области вырос в два раза

Новости Беларуси. От санаторно-курортного лечения до гастротуризма. В Гродненской области экспорт туристических услуг вырос в два раза. За 2022 год цифра – свыше 9,5 миллиона долларов, что на 200 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Львиную долю успеха принесла работа местных здравниц. Отдыхающие оценили не только лечебные программы, то и туры выходного дня в санаториях региона. Популярны также культурно-познавательные экскурсии и агроэкотуризм. Впереди новогодние и рождественские праздники – ожидается повышенный спрос от иностранцев.

Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Мы ожидаем буквально 3 января поезд из Российской Федерации с туристами, которые специально едут к нам на Новый год. Традиционно очень хорошо продается Новый год в санаториях. Последние полгода, учитывая ту ситуацию, в которой мы работаем, это, конечно, беспрецедентное санкционное давление и сложная политическая ситуация, мы наблюдаем всплеск интереса от Российской Федерации. Активно начали работать с Калужской областью, с Вологодской, Республикой Коми в очередной раз недавно провели встречу, Санкт-Петербург активно развивается.