Более 354 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу

Новости Беларуси. Белорусским безвизом воспользовались свыше 354 тысяч иностранцев. Это граждане Латвии, Литвы и Польши. Такие данные приводят в Госпогранкомитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за эти выходные нашу страну посетили практически 4 тысячи туристов. Многих привлекают белорусские цены, качество продуктов и хороший выбор. Также едут и за медицинскими услугами. Время пребывания в Беларуси по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году.