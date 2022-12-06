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Более 354 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу

06 декабря 2022 06:14
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Новости Беларуси. Белорусским безвизом воспользовались свыше 354 тысяч иностранцев. Это граждане Латвии, Литвы и Польши. Такие данные приводят в Госпогранкомитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 354 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу-1

Только за эти выходные нашу страну посетили практически 4 тысячи туристов. Многих привлекают белорусские цены, качество продуктов и хороший выбор. Также едут и за медицинскими услугами. Время пребывания в Беларуси по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году.

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# Туризм # общество # Фотофакт

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