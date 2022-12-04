«Всегда переустройство мира происходило по факту глобальных войн». Сейчас будет так же?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Всегда переустройство мира происходило по факту глобальных войн? Неужели в этот раз это неизбежно?
Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, политолог (Россия):
Глобальная война, я думаю, отодвигается, поскольку пока у России ракетного ядерного вооружения не меньше, чем у США. Обратите внимание, последний договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США есть только у этих двух стран. Этот договор основан на равных силах. США вынуждены были заключить этот договор, они были вынуждены продлить этот договор, хотя Трамп не хотел его продлевать, пытался шантажировать нас, но Байден только пришел в Белый дом, и один из первых указов, который он подписал, – это договор о продлении его на пять лет. То есть США с уважением относятся к нашему ракетно-ядерному потенциалу. Тем не менее Соединенные Штаты пытаются чужими руками разрушить нашу страну. Я думаю, что глобальная война, конечно, стоит на пороге, она нам грозит, но то, что она произойдет… Я надеюсь, что при моей жизни точно не будет.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Ситуация более опасная». Холодная война тогда и сейчас – в чём разница?
«На этих условиях мы можем договориться». Что делать Беларуси, если начнётся масштабная война?
Почему ядерное оружие – один из признаков сверхдержавы? Ответил военный обозреватель ТАСС