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В Вооруженных Силах Беларуси начались занятия по боевой готовности

06 декабря 2022 07:36
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах начались занятия по боевой готовности. Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооруженных Силах Беларуси начались занятия по боевой готовности-1

Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления. Основные цели – поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне, повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки.

В Вооруженных Силах Беларуси начались занятия по боевой готовности-4

Осенью на срочную военную службу призваны порядка 10 тысяч человек. Около 200 пройдут службу в резерве.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Инна Горбачева # Фотофакт

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