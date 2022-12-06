В Вооруженных Силах Беларуси начались занятия по боевой готовности

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах начались занятия по боевой готовности. Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления. Основные цели – поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне, повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки.