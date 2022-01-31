«Начинаются совместные учения России и Беларуси». Что имел в виду Президент, говоря на Послании о нашей безопасности?
Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Мы можем сейчас углубиться в философию, мы можем пытаться давать определения. Но самое главное не в этом. Весь посыл, который был в обращении Президента, в тех трех вопросах, о которых идет речь, в общем-то, он идет о безопасности. Согласитесь. Он отвечает, первое, на чаяния людей. Второе: он спрашивает у нашего народа и нашего общества – а готовы ли вы защитить свою независимость и суверенитет? И третий вопрос (вроде бы он сторонний) – готовы ли быть инициативными и работать на себя? Но работать на себя – это значит работать на государство. Работать на себя – это значит работать на свою семью.
Алена Сырова, СТВ:
Потому что если будешь работать на себя – из нас, собственно, и состоит наша страна.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Работать на свою семью – посмотрите пример. Сидит дамочка в Литве, она не носит кольцо обручальное, она уже отреклась от своей семьи, она отреклась от своей страны. И они все такие. Они себя белорусами не считают. Они Франаки и Уршули.
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного совета депутатов:
На границу пусть нам подкинут, мы заберем, Президент говорил.
Николай Бузин:
Говоря о безопасности. Обратите внимание. Есть сегодня ответ – завтра начинаются совместные учения России и Беларуси на нашей территории, о которых визжат все, кто только могут. И мы вот этим отвечаем на вопрос Президента: готовы ли мы платить за независимость?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Готовы.
Николай Бузин:
Самое дорогое, что есть у человека, это время, это здоровье. Мы платим, первое, этим – каждый, кто участвует в этих учениях. Каждый, кто здесь присутствует, платит тем, что платит налоги и соответствующим образом поддерживает государство. Те, кто не готов к этому, они уже за забором, за границей. Но им Президент дает конкретный посыл: если вы еще не совсем пропащие, идите домой, вас здесь ждут, вам есть что здесь делать.
Григорий Азаренок:
Это для них безопасно, потому что их западные кураторы рано или поздно их грохнут.
Николай Бузин:
Мы готовы платить за безопасность.
Читайте также:
«Сильное начало, как и должно быть у сильного лидера». Как психолог оценил выступление Президента?
Бегун: эта фраза «домой, на коленях, ползком» могла показаться оскорблением, но на самом деле это отеческий элемент
Что значит платить за безопасность? Эксперты объяснили значение одного из трёх вопросов Президента на Послании