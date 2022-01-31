«Начинаются совместные учения России и Беларуси». Что имел в виду Президент, говоря на Послании о нашей безопасности?

Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Мы можем сейчас углубиться в философию, мы можем пытаться давать определения. Но самое главное не в этом. Весь посыл, который был в обращении Президента, в тех трех вопросах, о которых идет речь, в общем-то, он идет о безопасности. Согласитесь. Он отвечает, первое, на чаяния людей. Второе: он спрашивает у нашего народа и нашего общества – а готовы ли вы защитить свою независимость и суверенитет? И третий вопрос (вроде бы он сторонний) – готовы ли быть инициативными и работать на себя? Но работать на себя – это значит работать на государство. Работать на себя – это значит работать на свою семью. Алена Сырова, СТВ:

Потому что если будешь работать на себя – из нас, собственно, и состоит наша страна.