«Объём инвестиций составляет более 3 млрд долларов!» Интервью с главой администрации СЭЗ «Минск»

Свободные экономические зоны. В Беларуси их шесть. Преференции и льготы для предпринимателей, инвесторов. В идеале для тех, кто будет производить нужную нам продукцию. Сейчас запрос на высокотехнологичную. Но удовлетворен ли он резидентами, этот спрос? Разобрались в программе «Суровый взгляд» на примере Центральной СЭЗ «Минск». СЭЗ «Минск» – самое крупное образование среди СЭЗ всех регионов

Анатолий Калинин, глава администрации СЭЗ «Минск»:

Свободная экономическая зона «Минск» – самое крупное образование среди СЭЗ всех регионов. У нас объем инвестиций за весь период составляет более 3 миллиардов долларов США. Объем производства составляет порядка 24 млрд долларов США за этот период. 80 % поставляется на экспорт. Что говорит о достижении задачи, которая поставлена главой государства, правительством, создании привлекательных условий для будущих резидентов, которые создают производство высокотехнологичное, поставляют продукцию на экспорт, импортозамещение на внутренние рынки, создавая высокую добавленную стоимость. Нами за этот период создано более 30 тысяч рабочих мест. В этом году принято уже четыре и планируем до конца года принять еще три достаточно крупных резидента с объемом инвестиций более 240 миллионов долларов США. СЭЗ «Минск» создаст новую промпощадку на площади 17 гектаров

Анатолий Калинин:

В предыдущие годы это были в основном иностранные капиталы, такие страны, как Китай, Турция, Германия, Великобритания и другие страны. В нынешней пятилетке это больше белорусские и российские инвесторы, которые приходят к нам на рынок. Я уверен, что пройдет небольшой период времени и наша привлекательность повысится. Потому что мы создаем хорошие условия для будущих резидентов, строим инфраструктуру. Достигнута договоренность с облисполкомом о том, чтобы создать такую промплощадку на площади 17 гектар. Это поселок Привольный, Прилесье, Обчак. Это та зона, которую губернатор поддержал, эту идею нашу. Сейчас мы ищем формы, будем разрабатывать генеральный план развития территории, не только промзону строить, но и в том числе мы видим, что необходимо строительство и жилья там, на той территории. На вложенный государством 1 рубль отдача от резидентов составляет более 5 рублей