Ректор БГПУ: «Растёт интерес юношей к педагогической профессии»

Новости Беларуси. Образование, полученное в белорусских вузах, котируется во всем мире. Свидетельство тому – студенты из разных уголков земного шара, которые приезжают учиться в нашу страну, получают основательную теоретическую и практическую подготовку и уезжают на родину хорошими специалистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А многие остаются в нашей стране и становятся достойными представителями различных профессий. К теме престижа и успешности образовательной сферы не раз обращался и Президент, собрав в августе 2021 года масштабный педсовет (подробности здесь).

Материал Галины Буро.

От сессии до сессии живут студенты весело. Так говорят. На самом деле, утверждает Андрей Роскач, учеба – дело ответственное, особенно, если ты выбрал педагогический вуз. Еще немного, и он войдет в класс как учитель химии. Свою формулу любви к профессии он вывел еще в школе.