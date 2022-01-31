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Ректор БГПУ: «Растёт интерес юношей к педагогической профессии»

31 января 2022 18:34
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Новости Беларуси. Образование, полученное в белорусских вузах, котируется во всем мире. Свидетельство тому – студенты из разных уголков земного шара, которые приезжают учиться в нашу страну, получают основательную теоретическую и практическую подготовку и уезжают на родину хорошими специалистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А многие остаются в нашей стране и становятся достойными представителями различных профессий. К теме престижа и успешности образовательной сферы не раз обращался и Президент, собрав в августе 2021 года масштабный педсовет (подробности здесь).

Материал Галины Буро.

От сессии до сессии живут студенты весело. Так говорят. На самом деле, утверждает Андрей Роскач, учеба – дело ответственное, особенно, если ты выбрал педагогический вуз. Еще немного, и он войдет в класс как учитель химии. Свою формулу любви к профессии он вывел еще в школе.

Ректор БГПУ: «Растёт интерес юношей к педагогической профессии»-1

Андрей Роскач, студент Белорусского государственного педагогического университета:
Когда я уже был в 9-10 классе, когда смотрел, как педагоги мои ведут уроки, понял, что хочу также быть на их месте – это, безусловно, их заслуга. Ко всем нужно искать особый подход, это все зависит от того, как ты себя представишь детям. Если ты постараешься завоевать их доверие, тогда все пройдет на ура.

Ректор БГПУ: «Растёт интерес юношей к педагогической профессии»-4

Еще несколько лет назад на педагогические специальности практически не было конкурса. Чтобы обеспечить школы кадрами, придумали своеобразный маркетинговый ход – открыли профильные классы. Сегодня их по стране более полутысячи. Лучших выпускников зачисляют в университет без вступительных экзаменов. Теперь белорусский опыт внедряют и в других странах СНГ.

Получить профессию врача в Беларуси – их мечта. Пообщались с иностранными студентами медуниверситета.

Ректор БГПУ: «Растёт интерес юношей к педагогической профессии»-7

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета:
Приятно, что растет интерес юношей к педагогической профессии. У нас последние три года, например, на физико-математический факультет, на исторический факультет поступает более 40 % парней. Хотя профессия учителя считается женской. На самом деле некий стереотип уже начинает меняться. Сейчас уже в парламенте принят во втором чтении Кодекс. Мы обновили этот комплексный нормативный документ, который регулирует развитие системы образования на всех уровнях. Изменения, которые заложены в Кодекс, позволяют расширить возможности учителей в творческом подходе к образовательному процессу.

Студенты всегда помогали в период пандемии. Куда пойти учиться, чтобы стать эпидемиологом или вирусологом? Читайте здесь.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Андрей Роскач # Александр Жук # Галина Буро # Фотофакт

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