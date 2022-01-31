Ректор БГПУ: «Растёт интерес юношей к педагогической профессии»
Новости Беларуси. Образование, полученное в белорусских вузах, котируется во всем мире. Свидетельство тому – студенты из разных уголков земного шара, которые приезжают учиться в нашу страну, получают основательную теоретическую и практическую подготовку и уезжают на родину хорошими специалистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А многие остаются в нашей стране и становятся достойными представителями различных профессий. К теме престижа и успешности образовательной сферы не раз обращался и Президент, собрав в августе 2021 года масштабный педсовет (подробности здесь).
Материал Галины Буро.
От сессии до сессии живут студенты весело. Так говорят. На самом деле, утверждает Андрей Роскач, учеба – дело ответственное, особенно, если ты выбрал педагогический вуз. Еще немного, и он войдет в класс как учитель химии. Свою формулу любви к профессии он вывел еще в школе.
Андрей Роскач, студент Белорусского государственного педагогического университета:
Когда я уже был в 9-10 классе, когда смотрел, как педагоги мои ведут уроки, понял, что хочу также быть на их месте – это, безусловно, их заслуга. Ко всем нужно искать особый подход, это все зависит от того, как ты себя представишь детям. Если ты постараешься завоевать их доверие, тогда все пройдет на ура.
Еще несколько лет назад на педагогические специальности практически не было конкурса. Чтобы обеспечить школы кадрами, придумали своеобразный маркетинговый ход – открыли профильные классы. Сегодня их по стране более полутысячи. Лучших выпускников зачисляют в университет без вступительных экзаменов. Теперь белорусский опыт внедряют и в других странах СНГ.
Получить профессию врача в Беларуси – их мечта. Пообщались с иностранными студентами медуниверситета.
Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета:
Приятно, что растет интерес юношей к педагогической профессии. У нас последние три года, например, на физико-математический факультет, на исторический факультет поступает более 40 % парней. Хотя профессия учителя считается женской. На самом деле некий стереотип уже начинает меняться. Сейчас уже в парламенте принят во втором чтении Кодекс. Мы обновили этот комплексный нормативный документ, который регулирует развитие системы образования на всех уровнях. Изменения, которые заложены в Кодекс, позволяют расширить возможности учителей в творческом подходе к образовательному процессу.
Студенты всегда помогали в период пандемии. Куда пойти учиться, чтобы стать эпидемиологом или вирусологом? Читайте здесь.