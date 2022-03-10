«На что ведутся наши белоруски?» Вот как брачные аферисты влюбляют в себя женщин в социальных сетях

Мошенничество. Манипуляциям подвержены не только дети и пожилые, но и взрослые, самодостаточные люди. О том, чему не надо верить в интернете и как максимально себя защитить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Я уверена, что Алексей скажет, что действительно то, что мы делаем добровольно… Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

По любви. Екатерина Забенько:

Когда мы берем кредиты и переводим их на свои карточки, которыми потом пользуются мошенники – что тут можно сказать? Наталья Надольская:

Вообще аферистов – альфонсов, ловеласов много? Ведь это на слуху. Американские военные пишут русским женщинам: «Вышли мне 3 тысячи долларов. Я к тебе приеду и озолочу». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Или принц из Африки. Наталья Надольская:

Эти письма из Конго: «Я наследный принц. Отдам…» Что это?

Алексей Новаш, полковник милиции, начальник управления по противодействиям киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Это так называемые нигерийские письма. Они имели несколько лет назад широкое распространение. Сейчас это уже единичные случаи, не так много. Но тем не менее тут чистая психология. У каждого человека есть свои какие-то внутренние личные проблемы, какая-то, возможно, неустроенность. Тут звонит принц и говорит, что я готов приехать, тебя озолотить. Возьму тебя замуж, будешь у меня всем обеспечена. Но понимаешь, тут… И различные потом предлоги: для того, чтобы приехать, мне нужно оплатить какие-то страховки. Или для того, чтобы мне перевести тебе сумму, нужно оплатить какие-то налоговые издержки. Понятно, что человеку, которому это рассказывается, у него все – он уже увидел свою цель. Видит, что сейчас ко мне приедет принц. Все остальное – неважно. Конечно, это мелочи жизни. Немножко там отдам, здесь отдам, но получу больше. В этой жизни стану обеспечена и духовно, и материально. Алена Родовская:

Халява – русское народное слово. Алексей Новаш:

Тут вопрос не только, как вы говорите – халява. Наталья Надольская:

Любовь, понимаешь? Они настолько втираются в доверие женщинам, что те делают это по любви.

Алексей Новаш:

Понятно, это человеческое просто желание – получить какую-то обустроенность личную, даже не материальную. Для чего у нас различные соцсети существуют, сервисы интернет, которые позволяют знакомиться в Сети? Посмотрите, что там делается. Берут фотографии – Photoshop, все что угодно, лишь бы показать себя во всей красе. А для чего это делается? Для того, чтобы решить какую-то свою любую жизненную проблему. К этому все идет. Вот этот злодей по фильму [«Аферист из Tinder» – прим. ред.]… Наталья Надольская:

Саймон Леваев. Алексей Новаш:

Получил такой недостаточно серьезный срок – здесь уже идут вопросы именно юридической квалификации. Поэтому что такое мошенничество? Мошенничество – это завладение имуществом, либо правом на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Если те цели, на которые требует мошенник имущество на самом деле не соответствуют заявленным, здесь, конечно, говорить можно о мошенничестве. Если же человек это делает добровольно, в последствии в отношении его не совершается противоправное завладение и цели не достигнуты, то, конечно, здесь сложно будет говорить. Мы будем вдаваться в юридические подробности. Тут вопрос в том, что самого человека вводят в заблуждение, для того, чтобы завладеть его имуществом. Екатерина Забенько:

Марта, это доверчивость, глупость женская, любовь, манипуляция опять-таки – воздействие на ее разум? Что это может быть? Вообще прерогатива женщин – мужчин на деньги раскручивать. А тут мужчины взяли приоритет в этом плане. Алена Родовская:

Сколько случаев было, когда женились официально, потом брали кредиты и исчезали.

Елена Морозова, эзотерик:

Особенно где-то полтора-два года назад очень часто ко мне обращались женщины, которые вели переписку: интернет, замуж, деньги. Приходили и спрашивали: «Как он ко мне относится?» Я говорю: «Как можно относиться на расстоянии, если вы человека даже не видели?» Екатерина Забенько:

Вообще, как можно предположить себе такую мысль, если человек: «Здравствуйте», – и начинает заговаривать с тобой о деньгах. Пускай не с первой переписки. Наталья Надольская:

Они могут быть в переписке два-три года. Я знаю, что по два, по три года переписываются. Екатерина Забенько:

Тогда это честно заработанные деньги, я хочу сказать. Если два-три года вести одну женщину к такому кредиту. Елена Морозова:

«Ты ко мне приезжай. Я тебе все дам». Были несколько девочек, которые съездили. Это особенно было с Турцией связано. Приезжали туда. В лучшем случае – это какое-нибудь жилье, либо отель, причем не самого высокого качества. Была сексуальная связь, и человек испарялся. На этом все заканчивалось. Екатерина Забенько:

Ладно, как вы говорите, связь, так еще люди огромные деньги теряли после таких знакомств. Елена Морозова:

А некоторые говорили: «Надо еще деньги. У меня родственник заболел. Мне надо это, это». То есть у меня был первый вопрос: «Куда ты ехала и зачем?» Екатерина Забенько:

Марта, что должно насторожить в этой ситуации все-таки? Наверное, бывают ситуации, когда мужчина и женщина общаются, особенно, если длительное время. Мужчина всячески показывает свое благополучие, женщину, возможно, обеспечивает, дарит ей подарки и потом просит о какой-то незначительной сумме, может быть. И то, мне кажется, что это должно насторожить. О чем нужно думать?

Марта Деденок, психолог:

Если позволите, я сначала отвечу на первый вопрос, почему так происходит. Потому что с психологической точки зрения, есть такой момент, когда люди хотят волшебную таблетку. Мы не хотим долго работать над собой, не хотим разбираться со своими кризисными, травмирующими ситуациями. Потому что это бывает болезненно, неприятно узнавать про себя какую-то правду. И всегда хочется получить волшебную таблетку. Сходить к гадалке, чтобы она сказала, когда же я его встречу. Сходить еще к гадалке, чтобы сказали, что у вас не получается все в личной жизни не потому, что вы выбираете мужчин зависимых, у которых есть зависимости. Потому что у вас отец был зависимый, вам привычней так общаться. А потому что у вас есть венец безбрачия. Заплатите мне денежки, чтобы я это все сняла. И у вас все будет хорошо. Люди, видя эту волшебную таблетку – ничего вроде бы не надо делать, нужно найти деньги. Здесь и сейчас мою проблему решат. Екатерина Забенько:

А где искать ответы? Марта Деденок:

Ответы какие? Екатерина Забенько:

На свои вопросы жизненные. Почему я не замужем? Почему у меня не складываются отношения с коллегами? Наталья Надольская:

У психотерапевта. Екатерина Забенько:

Почему работу не могу хорошую найти? Вопросы нужно кому-то задавать. Марта Деденок:

Вопросы можно задавать самому себе. Спрашивать, почему я так организовываю свою жизнь, что у меня происходят такие вещи? Бывают внешние факторы. Которые, естественно, влияют. И я их не отрицаю. Но всегда можно разобраться, почему я делаю именно такой выбор. Екатерина Забенько:

Вспомнила Ренату Литвинову, которая ходила: «Ну почему я такая красивая и талантливая, и такая бедная?»