«Уже через пять дней ты выйдешь замуж». Кто такие инфоцыгане и почему их лучше избегать?

Мошенничество. Манипуляциям подвержены не только дети и пожилые, но и взрослые, самодостаточные люди. О том, чему не надо верить в интернете и как максимально себя защитить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Как не попасться на удочку аферистов мошенников, гадалок, ясновидящих? О наиболее популярном виде мошенничества: сегодня в интернете – это инфоцыгане. Елена, вы как относитесь к таким людям?

Елена Морозова, эзотерик:

В любом случае информация – это зацепка за что-то конкретное. Похвалить, поправить на улице, либо в интернете – неважно. Это мошенничество в чистом виде. Вас похвалили – вы сделали. Зацепились за одну какую-то правду – все, вы там. На самом деле, если разобраться, у всех есть какие-то истории. И они довольно одинаковые. Это матрица, в которой мы живем. Она обусловлена определенными секторами. Все, больше ничего нет. Как только ты увидишь, что наша жизнь, в принципе, одинакова, то на это попадаешься крайне редко. Тогда сразу становится такой стоп-кадр.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А вы заметили, что инфоцыгане все-таки держат повестку? Когда они понимают, что людям хочется быстрого исполнения желаний, это предлагают. Ведь отсюда такое большое количество марафонов. За неделю мы научим вас, как правильно загадывать желания, за 21 день вы получите какую-то новую привычку и возможность. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Познай себя, новое я – много всяких курсов. Екатерина Забенько:

Уже через пять дней ты выйдешь замуж. Алена Родовская:

И станешь богатой и независимой.

Елена Морозова:

Опять повторюсь, это просто ваше желание. А желания не так быстро исполняются. Есть знания – астрология, нумерология. Опять-таки я к своим тараканам, потому что там есть ответы, там заложены психотипы все. И это все видно. Там есть цикличность. Один человек выходит замуж в 18, другой – в 33. И это норма. Наталья Надольская:

Согласитесь, что не расцвело бы буйным цветом инфоцыгванство, если бы не было спроса. Марта, почему у людей идет запрос на все эти марафоны, вебинары. Елена Морозова:

Все хотят быть счастливыми. Екатерина Забенько:

Можно я быстро отвечу? От нечего делать. Наталья Надольская:

Потому что все сидят дома. Во всем виновата пандемия.