Как понимать, что результат достоверный? Вот что рассказала эзотерик о работе гадалок в интернете

Мошенничество. Манипуляциям подвержены не только дети и пожилые, но и взрослые, самодостаточные люди. О том, чему не надо верить в интернете и как максимально себя защитить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Елена, я прочитала недавно, что на 40 % выросло число продаж карт таро и эзотерической литературы.

Елена Морозова, эзотерик:

Да. Наталья Надольская:

Говорят, что в такие смутные, неспокойные, нестабильные времена продажи подобной литературы и, вероятно, на предложения услуг эзотериков – спрос увеличивается. Вы заметили это будучи эзотериком? Елена Морозова:

Увеличился. Конечно, заметила. Наталья Надольская:

Расскажите, к вам стали больше обращаться за каким-то прогнозом? Елена Морозова:

За прогнозами. Прогнозы я составляю, но больше нумерологические. Таро – это как дополнительный какой-то ресурс. Есть тарология так называемая, нумерология таро. Здесь немножко все-таки другой контекст. Карты рассказывают многое. Наталья Надольская:

Вы заметили, что в интернете и социальных сетях большое число предложений? Елена Морозова:

Да, продажи есть. Люди не понимают смысла, во-первых, этого.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Елена, я знаю, что рекламу всякой магической индустрии запретили еще в 2008 году. Сейчас просто наплыв таких предложений в интернете. Опять-таки расчет, естественно, через карточку. А результат – как его получить и как понимать то, что он достоверный? Елена Морозова:

Если касаться именно эзотерики – карты и так далее, то здесь мошенников тоже хватает. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Или шарлатанов? Елена Морозова:

И мошенников, и шарлатанов. Они могут просто выучить. Либо с ними рядом книжка – сделали, показали, из книжки читают значение карт. Это совсем не так, значений очень много. Это в потоке надо быть. Екатерина Забенько:

Ведь это доверие, и здесь нужно попасться на крючок? Елена Морозова:

Можно. Екатерина Забенько:

Это тоже мошенничество. Елена Морозова:

Но на этот крючок, чтобы попасться, вы сами должны непосредственно туда обратиться.

Екатерина Забенько:

Елена, а со скептицизмом в сторону своей профессии, того, что вы делаете, вы не сталкивались? Елена Морозова:

Сталкивалась. Екатерина Забенько:

Как вы реагируете на это? Елена Морозова:

Я говорю, никого не заставляю верить. Потому что сталкиваясь особенно с психологами, которые применяя карты таро, как какой-то инструмент, либо другие карты – они используют этот инструмент, говорят, что его нет. Почему нет? Потому что надо хотя бы понимать, что такое эзотерика и что такое психология. Эзотерика – это наука о земле. Туда и медицина, и физика, и химия входит. Раньше это были алхимики. И психология в том числе. Психология переводит это все в слова, которые нам доступны.

Наталья Надольская:

Елена, все мошенники – хорошие психологи. Они знают болевые точки, на которые можно надавить. Вы хороший эзотерик. В интернете много и плохих. Может быть, есть какие-то рекомендации? На что нужно обратить внимание, чтобы не попасть к плохому эзотерику? Мне кажется, первое – это рекомендации. Вот если Катя сходит к хорошему эзотерику и посоветует его мне, так как я Кате доверяю, наверное, пойду. Но, если рекомендаций нет? Елена Морозова:

Прежде всего, у Кати должен быть результат. Наталья Надольская:

Естественно, она будет советовать мне, потому что ей помогли. Но это, как говориться, одна бабушка сказала. Это сарафанное радио. Если сарафанного радио нет, как узнать, хороший эзотерик, хорошая гадалка или нет? Елена Морозова:

Не надо никуда торопиться, прежде всего. Мы хотим здесь и сейчас волшебную таблетку. Нет волшебных таблеток. Есть осознание: кто я, что я, чего я хочу и почему так быстро? Алена Родовская:

Если у гадалок прейскуранты – это правильно? Либо бытует мнение, что сколько можете – столько и даете.