Получают задаток и скрываются. Что должно насторожить, если просят предоставить задаток при оплате товаров или услуг через интернет?

Мошенничество. Манипуляциям подвержены не только дети и пожилые, но и взрослые, самодостаточные люди. О том, чему не надо верить в интернете и как максимально себя защитить, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алексей Новаш, полковник милиции, начальник управления по противодействиям киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Эта ситуация не единична, имеет место, достаточно распространенная. Это один из способов мошеннических действий, которые совершают так называемые кибермошенники. Мы так уже их называем, если используют какие-то интернет-мессенджеры. На самом деле, это обычная форма мошенничества – каким-то определенным образом завладеть средствами гражданина. В частности, это съем жилья. Что касается способов и методов подхода: собеседник не отвечал на вопросы, уходил от каких-то ответов. Очень часто встречается, что такого рода мошенники, как правило, используют определенные лекала, уже набор фраз даже, которые им предоставляют, которые они могут приобретать за определенные средства, работая зачастую не самостоятельно, а в группе, паре. То есть человеку, который выходит на связь представляют какой-то определенный набор фраз, именно задач, которые ему необходимо направить потенциальной жертве и рассказать. То есть фактически потенциальная жертва разговаривает как с полуроботом. Даже таким образом. Поэтому человек на том конце мессенджера интернет-ресурса по большому счету может даже фактически в данный момент времени напрямую не общаться с человеком. Просто идет в виде программы набор каких-то определенных фраз, задач, которые направляют человеку, который хочет в данной ситуации снять то же самое жилье. Когда к нему приходят ответы, он, соответственно, не отвечает, потому что там отвечать некому.