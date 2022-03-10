«Самому старшему – 15 лет». В Беларуси задержали участников международной группы лжеминёров
Новости Беларуси. В Беларуси задержали несовершеннолетних участников международной группы лжеминеров. Операцию провели совместно правоохранители Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении нескольких лет юные злоумышленники в интернете рассылали ложные сообщения об опасности.
Участники группы «минировали» школы, детские сады, железнодорожные вокзалы, аэропорты и другие объекты инфраструктуры на территории нашей страны, России и иных государств. Сперва детские шалости были бескорыстны, позже онлайн-минеры стали воплощать заказы за денежное вознаграждение.
Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
Данная группа минировала тот или иной объект или лицо, которое каким-либо образом по своим политическим или государственным взглядам не было согласно с той или иной группой либо организацией, получала за это денежное вознаграждение. Роли были поделены, все было спланировано и продолжалось несколько лет. Разрабатывали данную группу на протяжении длительного времени совместно с российскими нашими коллегами, и в настоящее время продолжается как на территории Республики Беларусь (прежде всего это Витебская область и столица), так и на территории Российской Федерации (более чем в 10 округах). В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия непосредственно по фиксации всех цифровых следов, которыми данная группировка занималась несколько лет.
На территории Беларуси задержаны два человека, один из них обоснованно подозревается в организации. Это несовершеннолетние, на момент непосредственно самой преступной деятельности они уже были субъектами, то есть достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. На сегодня самому старшему из них 15 лет.
– Чем занимаешься?
– Минирование, DoS-атаки.
– Сколько примерно минирований осуществил?
– Более 30, наверное.
– На территории Беларуси что минировал, какие объекты, которые тебе известны?
– Он минировал очень много ТЦ.
Сейчас следствие дает правовую оценку действиям несовершеннолетних лжеминеров.