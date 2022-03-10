«Самому старшему – 15 лет». В Беларуси задержали участников международной группы лжеминёров

Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Данная группа минировала тот или иной объект или лицо, которое каким-либо образом по своим политическим или государственным взглядам не было согласно с той или иной группой либо организацией, получала за это денежное вознаграждение. Роли были поделены, все было спланировано и продолжалось несколько лет. Разрабатывали данную группу на протяжении длительного времени совместно с российскими нашими коллегами, и в настоящее время продолжается как на территории Республики Беларусь (прежде всего это Витебская область и столица), так и на территории Российской Федерации (более чем в 10 округах). В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия непосредственно по фиксации всех цифровых следов, которыми данная группировка занималась несколько лет.

На территории Беларуси задержаны два человека, один из них обоснованно подозревается в организации. Это несовершеннолетние, на момент непосредственно самой преступной деятельности они уже были субъектами, то есть достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. На сегодня самому старшему из них 15 лет.