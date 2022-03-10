В Беларуси проходит заключительный этап РТ. О новшествах этого года и плановых изменениях на 2023-й
Новости Беларуси. В Беларуси проходит третий заключительный этап репетиционного тестирования. Это последняя возможность для абитуриентов проверить свои знания и оценить возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О новшествах этого года и плановых изменениях на 2023-й – материал Полины Королевы.
Для абитуриентов весна – это последняя возможность проверить свои знания перед сдачей ЦТ. С марта по апрель проходит третий – он же заключительный – этап репетиционного тестирования. По словам специалистов, он наиболее массовый: количество участников в полтора-два раза выше, чем в предыдущие этапы. Многие абитуриенты считают, что задания третьего раунда наиболее приближены к содержанию ЦТ. Хотя на самом деле тесты каждого этапа равнозначны по сложности.
Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
Репетиционное тестирование – это серьезная помощь абитуриентам, которые, может, не могут достаточно плодотворно сами организовать свою подготовку. Хотя, в принципе, централизованное тестирование проводит проверку знаний именно по базовым знаниям.
Репетиционное тестирование не только знакомит со структурой теста, но также дает возможность обнаружить пробелы в знаниях. Сейчас пройти испытание можно в трех форматах. Традиционный способ с заполнением бланков проводят на базе вузов. Кроме того, уже несколько лет есть возможность онлайн-тестирования. Существует и так называемая дистанционная форма РТ.
Юрий Миксюк:
По всем предметам представлены по одному варианту тестов, которые каждый год обновляются. Эти тесты доступны для абитуриентов бесплатно.
В этом году для тестов по математике и физике увеличили временные рамки. При этом, как утверждают специалисты, структура и сложность заданий не поменялись.
Юрий Миксюк:
Добавилось полчаса для абитуриентов, и связано это было с тем, что по этим предметам многие задачи имеют многовариантность решения. Чтобы дать шанс абитуриентам, которые имеют знания, но, может быть, выбирают не оптимальный путь этого решения и таким образом удлиняют себе траекторию поиска решения, дать им возможность показать свои знания.
На самом деле мне кажется, что на химию времени все-таки маловато, то есть впритык прямо. Школьной базы явно недостаточно, поэтому ходила еще к репетитору.
Напомним, в 2023 году учащихся ждут новшества. Так, для 11 классов планируется ввести централизованный экзамен по русскому или белорусскому языку, а также математике. Проходить он будет в том же формате, что и ЦТ. Уже сейчас для будущих абитуриентов создали открытую базу тестовых материалов на сайте РИКЗ. Там же есть ответы для самопроверки. На бесплатной основе можно самостоятельно готовиться к экзамену. Те же, кто не уверен в своих знаниях, всегда могут пойти на подготовительные курсы.
Вадим Митенков, начальник центра доуниверситетской подготовки Института дополнительного образования БГУ:
Непосредственно перед централизованным тестированием курсы очень краткосрочные, буквально 3-4 занятия. Конечно, это обобщение уже имеющихся знаний. На протяжении года у нас еще функционирует подготовительное отделение для белорусских граждан, которое работает 9 месяцев. Это, как правило, уже выпускники средних учебных заведений, также те, кто отслужил в армии, те, кто поступал, но по каким-то причинам им не удалось поступить.
Я уже прихожу на РТ второй раз, я была зимой. Я бы не сказала, что волнительно, потому что я уже к химии (сегодня я буду сдавать химию) готовлюсь второй год.
За процессом проведения всех этапов РТ наблюдают организаторы при вузах. Они объясняют правила заполнения бланков ответов, особенно акцентируют внимание на отмене ошибочных вариантов. Любые попытки списывать наблюдатели пресекают. Хотя пользоваться подсказками абитуриенты решаются крайне редко. Все-таки они пишут РТ для себя, чтобы понять, над какой темой еще стоит поработать.