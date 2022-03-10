В Беларуси проходит заключительный этап РТ. О новшествах этого года и плановых изменениях на 2023-й

Новости Беларуси. В Беларуси проходит третий заключительный этап репетиционного тестирования. Это последняя возможность для абитуриентов проверить свои знания и оценить возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новшествах этого года и плановых изменениях на 2023-й – материал Полины Королевы.

Для абитуриентов весна – это последняя возможность проверить свои знания перед сдачей ЦТ. С марта по апрель проходит третий – он же заключительный – этап репетиционного тестирования. По словам специалистов, он наиболее массовый: количество участников в полтора-два раза выше, чем в предыдущие этапы. Многие абитуриенты считают, что задания третьего раунда наиболее приближены к содержанию ЦТ. Хотя на самом деле тесты каждого этапа равнозначны по сложности.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

Репетиционное тестирование – это серьезная помощь абитуриентам, которые, может, не могут достаточно плодотворно сами организовать свою подготовку. Хотя, в принципе, централизованное тестирование проводит проверку знаний именно по базовым знаниям.

Репетиционное тестирование не только знакомит со структурой теста, но также дает возможность обнаружить пробелы в знаниях. Сейчас пройти испытание можно в трех форматах. Традиционный способ с заполнением бланков проводят на базе вузов. Кроме того, уже несколько лет есть возможность онлайн-тестирования. Существует и так называемая дистанционная форма РТ.

Юрий Миксюк:

По всем предметам представлены по одному варианту тестов, которые каждый год обновляются. Эти тесты доступны для абитуриентов бесплатно. В этом году для тестов по математике и физике увеличили временные рамки. При этом, как утверждают специалисты, структура и сложность заданий не поменялись.

Юрий Миксюк:

Добавилось полчаса для абитуриентов, и связано это было с тем, что по этим предметам многие задачи имеют многовариантность решения. Чтобы дать шанс абитуриентам, которые имеют знания, но, может быть, выбирают не оптимальный путь этого решения и таким образом удлиняют себе траекторию поиска решения, дать им возможность показать свои знания.

На самом деле мне кажется, что на химию времени все-таки маловато, то есть впритык прямо. Школьной базы явно недостаточно, поэтому ходила еще к репетитору. Напомним, в 2023 году учащихся ждут новшества. Так, для 11 классов планируется ввести централизованный экзамен по русскому или белорусскому языку, а также математике. Проходить он будет в том же формате, что и ЦТ. Уже сейчас для будущих абитуриентов создали открытую базу тестовых материалов на сайте РИКЗ. Там же есть ответы для самопроверки. На бесплатной основе можно самостоятельно готовиться к экзамену. Те же, кто не уверен в своих знаниях, всегда могут пойти на подготовительные курсы.

Вадим Митенков, начальник центра доуниверситетской подготовки Института дополнительного образования БГУ:

Непосредственно перед централизованным тестированием курсы очень краткосрочные, буквально 3-4 занятия. Конечно, это обобщение уже имеющихся знаний. На протяжении года у нас еще функционирует подготовительное отделение для белорусских граждан, которое работает 9 месяцев. Это, как правило, уже выпускники средних учебных заведений, также те, кто отслужил в армии, те, кто поступал, но по каким-то причинам им не удалось поступить.

Я уже прихожу на РТ второй раз, я была зимой. Я бы не сказала, что волнительно, потому что я уже к химии (сегодня я буду сдавать химию) готовлюсь второй год.