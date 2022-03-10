Как нужно дальше развиваться белорусской армии? Президент озвучил топ-3 задач для силовиков

Новости Беларуси. Белорусской армии надо развиваться с учетом современного опыта ведения военных действий. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 марта на совещании с руководством Министерства обороны. Повод для беседы – плановый контроль обеспечения национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Судя по всему, спокойствия в ближайшей перспективе ждать не стоит. Потому должный уровень боеготовности Вооруженных Сил Беларуси и профессионализм армии сейчас особенно важен. Президент озвучил топ-3 задач для белорусских силовиков. Подробнее о них – в материале Алены Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

В последние недели в новостных лентах сплошь Украина. Понятное дело, что ситуация там никого не может оставить равнодушным. Пока общественность погружается в эмоции, обсуждая происходящее, задача государства – с холодной головой понять и просчитать, как минимизировать последствия от ситуации, которую создали не мы. Потому сегодняшнее совещание главы государства с силовым блоком страны не столько об Украине, сколько о нас с вами, о Беларуси и белорусах.

Во Дворце Независимости руководители ведомств и подразделений, которые о происходящем знают все. Эти люди по долгу службы привыкли опираться только на факты и оценивать ситуацию по всему периметру их ответственности. ​Хренин: идет усиление восточного фланга НАТО, уже более 10 тысяч человек прибыли, это нас не может не беспокоить. Читайте здесь.

Александр Лукашенко за последнее время не раз публично озвучивал задачу для наших военных на западном направлении – прикрыть спину союзникам, а это равнозначно – пресечь любые попытки чужаков ступить на нашу землю. Повторил он это и сегодня. Что касается юга, то здесь новые вводные. Украинские власти сначала раздали оружие всем желающим, потом выпустили из тюрем преступников, владеющих навыками обращения с ним, и в довершение пригласили всех желающих воевать в страну. Стало известно, что даже лучший снайпер приехал в Украину «на работу». Правда, кто эти люди, кому будут подчиняться, чьи интересы обслуживать и перед кем отчитываться, как отвечать за свои действия, в Киеве, похоже, сами не в курсе. Опасность наемников в их непредсказуемости. И это в том числе наша проблема. ​«Докладывайте о малейшем передвижении и об их замыслах». Лукашенко высказался о наемниках на территории Украины

К слову, в Киеве, кажется, об этом не в курсе или не беспокоятся, сосредоточившись на привычном привлечении внимания к проблеме, которую, очевидно, не самим решать. Ведь с Беларусью о подаче электроэнергии для того, чтобы обеспечить безопасное хранение радиоактивных отходов, договаривалось не руководство Украины. Лукашенко о ЧАЭС: аварийные системы могут работать месяц. А если отключатся? Надо предусмотреть все варианты. Подробности тут. С момента начала истерики в СМИ о возможности Чернобыля-2 до принятия решения, позволяющего его избежать, прошли считаные часы. Но об этом почему-то те же СМИ решили умолчать.

Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:

В соответствии с поручением главы государства в течение вчерашнего и сегодняшнего дня сотрудниками белорусской энергосистемы был выполнен обход линии электропередачи 330 кВ, связывающей подстанции Мозырь и Чернобыльская АЭС. После выполнения всех необходимых мероприятий линия была поставлена под напряжение. Выполненные в настоящий момент работы позволяют обеспечить возможность подачи напряжения на объекты Чернобыльской атомной электростанции. ​Щекин: Запад забрасывает в Украину убийц со всего мира с определенными целями. Одна из целей – это Чернобыльская АЭС (подробнее – здесь).

В последние недели Александр Лукашенко особенно откровенен и информирует нас с вами о малейших изменениях в ситуации, дабы исключить беспочвенные волнения. Так что подробности себя не заставили долго ждать. Еще одно поручение Александра Лукашенко не теряет своей актуальности уже долгих 8 лет. Речь об обеспечении нормальных условий для жизни людей, бежавших из Украины. За две недели таких почти полтысячи человек. Читайте тут.