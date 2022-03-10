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Как нужно дальше развиваться белорусской армии? Президент озвучил топ-3 задач для силовиков

10 марта 2022 18:45
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Новости Беларуси. Белорусской армии надо развиваться с учетом современного опыта ведения военных действий. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 марта на совещании с руководством Министерства обороны. Повод для беседы – плановый контроль обеспечения национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судя по всему, спокойствия в ближайшей перспективе ждать не стоит. Потому должный уровень боеготовности Вооруженных Сил Беларуси и профессионализм армии сейчас особенно важен. Президент озвучил топ-3 задач для белорусских силовиков.

Подробнее о них – в материале Алены Сыровой.

Как нужно дальше развиваться белорусской армии? Президент озвучил топ-3 задач для силовиков-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
В последние недели в новостных лентах сплошь Украина. Понятное дело, что ситуация там никого не может оставить равнодушным. Пока общественность погружается в эмоции, обсуждая происходящее, задача государства – с холодной головой понять и просчитать, как минимизировать последствия от ситуации, которую создали не мы. Потому сегодняшнее совещание главы государства с силовым блоком страны не столько об Украине, сколько о нас с вами, о Беларуси и белорусах.

Как нужно дальше развиваться белорусской армии? Президент озвучил топ-3 задач для силовиков-4

Во Дворце Независимости руководители ведомств и подразделений, которые о происходящем знают все. Эти люди по долгу службы привыкли опираться только на факты и оценивать ситуацию по всему периметру их ответственности.

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Как нужно дальше развиваться белорусской армии? Президент озвучил топ-3 задач для силовиков-7

Александр Лукашенко за последнее время не раз публично озвучивал задачу для наших военных на западном направлении – прикрыть спину союзникам, а это равнозначно – пресечь любые попытки чужаков ступить на нашу землю. Повторил он это и сегодня. Что касается юга, то здесь новые вводные. Украинские власти сначала раздали оружие всем желающим, потом выпустили из тюрем преступников, владеющих навыками обращения с ним, и в довершение пригласили всех желающих воевать в страну. Стало известно, что даже лучший снайпер приехал в Украину «на работу». Правда, кто эти люди, кому будут подчиняться, чьи интересы обслуживать и перед кем отчитываться, как отвечать за свои действия, в Киеве, похоже, сами не в курсе. Опасность наемников в их непредсказуемости. И это в том числе наша проблема.

​«Докладывайте о малейшем передвижении и об их замыслах». Лукашенко высказался о наемниках на территории Украины

Как нужно дальше развиваться белорусской армии? Президент озвучил топ-3 задач для силовиков-10

К слову, в Киеве, кажется, об этом не в курсе или не беспокоятся, сосредоточившись на привычном привлечении внимания к проблеме, которую, очевидно, не самим решать. Ведь с Беларусью о подаче электроэнергии для того, чтобы обеспечить безопасное хранение радиоактивных отходов, договаривалось не руководство Украины.

Лукашенко о ЧАЭС: аварийные системы могут работать месяц. А если отключатся? Надо предусмотреть все варианты. Подробности тут.

С момента начала истерики в СМИ о возможности Чернобыля-2 до принятия решения, позволяющего его избежать, прошли считаные часы. Но об этом почему-то те же СМИ решили умолчать.

Как нужно дальше развиваться белорусской армии? Президент озвучил топ-3 задач для силовиков-13

Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:
В соответствии с поручением главы государства в течение вчерашнего и сегодняшнего дня сотрудниками белорусской энергосистемы был выполнен обход линии электропередачи 330 кВ, связывающей подстанции Мозырь и Чернобыльская АЭС. После выполнения всех необходимых мероприятий линия была поставлена под напряжение. Выполненные в настоящий момент работы позволяют обеспечить возможность подачи напряжения на объекты Чернобыльской атомной электростанции.

​Щекин: Запад забрасывает в Украину убийц со всего мира с определенными целями. Одна из целей – это Чернобыльская АЭС (подробнее – здесь).

Как нужно дальше развиваться белорусской армии? Президент озвучил топ-3 задач для силовиков-16

В последние недели Александр Лукашенко особенно откровенен и информирует нас с вами о малейших изменениях в ситуации, дабы исключить беспочвенные волнения. Так что подробности себя не заставили долго ждать.

Еще одно поручение Александра Лукашенко не теряет своей актуальности уже долгих 8 лет. Речь об обеспечении нормальных условий для жизни людей, бежавших из Украины. За две недели таких почти полтысячи человек. Читайте тут.

Как нужно дальше развиваться белорусской армии? Президент озвучил топ-3 задач для силовиков-19

И у бежавших из Украины, и у тех, кто живет в Беларуси, общее желание – жить под мирным небом. За его исполнение ответственны все, кто сегодня присутствовал во Дворце Независимости, и тысячи других белорусов, которые защищают сегодня нашу страну. Каждый на своем месте и, что очень важно, на своей земле.

​Виктор Хренин: мы выполняем задачи только по обеспечению безопасности Беларуси, и никаких других задач не будет. (Далее – здесь).

С силовым блоком за закрытыми дверями главнокомандующий общался больше двух часов. Завтра разговор о безопасности, только уже на уровне Союзного государства, Александр Лукашенко продолжит в Москве. Запланирована встреча с Владимиром Путиным. Но вместе с тем важно помнить: любой конфликт так или иначе завершится, и наша задача – в нем сохранить себя и извлечь уроки.

# Международная политика # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Денис Мороз # Фотофакт

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