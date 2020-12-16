«Мы своего рода Шерлоки Холмсы». Как студенты БГМУ проводят эпидрасследования и помогают медикам бороться с пандемией

Новости Беларуси. За минувшие сутки в Беларуси выявлено 1 838 новых случаев COVID-19, выписаны 1 930 пациентов. Количество выздоровевших уже превышает число заболевших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это хороший сигнал. Но успокаиваться рано. Складывающаяся обстановка на постоянном контроле Президента. Оперативные решения принимаются на местном уровне. Напомним, по поручению главы государства в стране созданы региональные штабы. На уровне государства делается все возможное, чтобы пройти этот сложный для всех нас период. Но COVID – это история еще и про взаимовыручку и личный вклад каждого.

Более 600 студентов Белорусского медуниверситета сегодня помогают врачам в борьбе с COVID-19. Одни трудятся в больничных палатах рука об руку со старшими коллегами, другие помогают в поликлиниках: работают в кол-центрах и на приемах. Как будущие эпидемиологи справляются в сложных коронавирусных реалиях? Репортаж Анастасии Ярощик-Корниенко.

Утро. Рабочий день только стартовал, но они уже за компьютером. Их труд, особенно сейчас, не терпит промедления. От их скорости зависит оперативность других служб и успех выздоровления. Сюда, в Минский городской центр эпидемиологии, онлайн поступает информация о случаях COVID-19. В создании регистра инфекционного заболевания ничего нового. Такие же базы формируют и во время гриппа, отслеживая статистику, а также других заболеваний. Это то лучшее, что досталось нам от советской школы здравоохранения. В свое время система Семашко помогла справиться с тифом, малярией и полиомиелитом, а сейчас помогает в борьбе с COVID-19.

Еще весной старшекурсники медико-профилактического факультета БГМУ, а сегодня уже и врачи-интерны, будучи здесь на практике, предложили свою помощь, все-таки это их будущая профессия. Да и в такой непростой период это обязанность каждого – подставить плечо.

Любовь Кириленко, врач-интерн:

Это очень большой опыт, пускай он даже где-то и трудный, но он бесценен.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Текущая эпидемиологическая ситуация показала, насколько мы едины. Это и оценимый вклад профессорско-преподавательского состава Белорусского государственного медицинского университета, и студентов, которые действительно работают как единая команда. В том числе я бы хотела отметить, что часть студентов у нас трудоустроены.

На базе факультета в университете тоже развернулся диспетчерский центр – перепрофилировали компьютерный класс.

Андрей Гиндюк, декан медико-профилактического факультета Белорусского государственного медицинского университета:

Скорректировали мы занятия. Все 100 % студенты 4-го, 5-го, 6-го курсов помогают центру гигиены города Минска и Минского района. Это почти 180 человек. Организована работа и младших курсов – 2-го и 3-го. Помогают вносить медицинскую документацию в республиканскую базу данных. С одной стороны, это их практикоориентированность, с другой стороны, это, наверное, врачебный долг, врачебное призвание.

Вы говорили, что заболели ориентировочно в субботу. Может быть с кем-то виделись, общались, кто-то в гости приходил?

Информация из Минского городского центра гигиены и эпидемиологии сразу поступает в территориальные. Здесь стартует эпидрасследование. На передовой и студенты. В помощь чек-лист – заготовленный перечень вопросов. Но, уверяют, каждый случай все-таки индивидуален.

Маргарита Валова, студентка 6-го курса медико-профилактического факультета Белорусского государственного медицинского университета:

Мы своего рода Шерлоки Холмсы – пытаемся выведать, откуда человек подцепил данную инфекцию, и сделать все возможное, чтобы она не распространилась дальше.

Дарья Асаенок, студентка 6-го курса медико-профилактического факультета Белорусского государственного медицинского университета:

Мы собираем контакты: с кем контактировали за последнюю неделю, чтобы, если что, еще можно было человека «посадить» на самоизоляцию, чтобы он находился дома и не распространял инфекцию. В целом, раньше было больше, сейчас уже гораздо меньше, потому что люди более ответственно относятся. Если они чувствуют какие-то симптомы, они остаются дома и стараются максимально ограничить контакты. «Был случай, что мы передавали в Польшу». Эпидемиолог рассказала, куда отправляют эпидрасследования по коронавирусу

Анастасия Рюмкина, студентка 6-ого курса медико-профилактического факультета Белорусского государственного медицинского университета:

Мне кажется, что уже все достаточно слажено работает: и поликлиника, и мы работаем. Тяжело, ведь порой в заболевании пугает неизвестность. Организм реагирует на вирус по-разному. Но у белорусских врачей уже выработан свой алгоритм лечения. Поддержка, особенно тех, кто уже преодолел путь выздоровления, даже не просто кстати – это без преувеличения чудодейственное лекарство. Читайте также: Александр Лукашенко: я очень рад, что наши учёные замахнулись на производство собственной вакцины от коронавируса Переоборудовали 40% коечного фонда. Как с коронавирусом борются в Могилёвской областной больнице? «Воочию выглядите намного лучше, чем по телевизору». Александр Лукашенко пообщался с пациентами могилёвской больницы Сплоченность на всех уровнях – несомненно, это весомая часть успеха в борьбе с инфекцией. Да и как иначе, когда сам Президент с начала недели уже дважды побывал в отделениях, где развернулась самая настоящая борьба за жизни людей. Причем не только столичные, где априори оказание помощи должно быть на высшем уровне, но и районные, и областные.