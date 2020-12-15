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Переоборудовали 40% коечного фонда. Как с коронавирусом борются в Могилёвской областной больнице?

15 декабря 2020 20:55
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Новости Беларуси. Создание белорусской вакцины от коронавируса может обойтись в 5 миллионов рублей. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 декабря в Могилеве, общаясь с коллективом областной клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства продолжает держать на контроле процесс оказания помощи пацентам с коронавирусной инфекцией.

В графике Президента за последние несколько недель это уже пятое медучреждение. На ближайшие дни у главы государства запланирован большой и обстоятельный разговор по ситуации с COVID в Беларуси. И, очевидно, он будет достаточно конкретным.

А вот о чем сегодня Президент говорил с могилевскими медиками, знает Евгений Пустовой.

Переоборудовали 40% коечного фонда. Как с коронавирусом борются в Могилёвской областной больнице?-1

Шчыра вітаем вас на Магілёўскай зямлі. Гэтыя кветкі – для вас. 
Дзякуй. Ну як тут Магілёўшчына? 
Усё добра. Дзякуем.

Переоборудовали 40% коечного фонда. Как с коронавирусом борются в Могилёвской областной больнице?-3

Александр Лукашенко помнит областную больницу другой. Впрочем, как и город. При новом губернаторе в Могилеве размахнулось строительство. 

Переоборудовали 40% коечного фонда. Как с коронавирусом борются в Могилёвской областной больнице?-5

Выстраиваем же по плану. 
По генплану, все в соответствии: садик, школа, больница, поликлиника, то, что мы вас приглашали.

Переоборудовали 40% коечного фонда. Как с коронавирусом борются в Могилёвской областной больнице?-7

Евгений Пустовой, корреспондент: 
COVID напугал весь мир. Наш Президент – не из пугливых. Пожалуй, единственный из глав государств, кто не покидает передовую борьбы с пандемией. В Могилевской области это областная больница, и Президент – здесь.

Переоборудовали 40% коечного фонда. Как с коронавирусом борются в Могилёвской областной больнице?-9

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:
Больница областная – задействован гектар территории: 34 здания, четыре лечебных корпуса. Плюс поликлиника консультативная на 500 посещений в сутки и отделение центра экстренной медицинской помощи. Мы обеспечиваем оказание экстренной медицинской помощи по всей области реанимобилями.

Александр Лукашенко:
В каждой области областная поликлиника.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Областная больница и при ней областная поликлиника.

Александр Лукашенко:
Все имеют статус клинического центра областные?

Дмитрий Пиневич:
Теперь все.

Александр Лукашенко:
Они примерно одинаковые по емкости коечного фонда?

Дмитрий Пиневич:
Примерно одинаковые. Наверно, в Боровлянах областная больница чуть больше – там 920, если я не ошибаюсь. Минская областная.

Переоборудовали 40% коечного фонда. Как с коронавирусом борются в Могилёвской областной больнице?-11

Механизм отлажен. Все пациенты проходят через гематологическое отделение. После этого одни – в красную зону, другие – в чистые отделения.

Переоборудовали 40% коечного фонда. Как с коронавирусом борются в Могилёвской областной больнице?-13

Александр Урюпин, заведующий диагностическим отделением Могилевской областной больницы:
Мы проводим диагностику. Это ПЦР-диагностика COVID-инфекции и ИФА-диагностика. И далее при выявлении COVID-инфекции эти пациенты переводятся в инфекционное отделение торакальное. Или переводятся по профилю лечения основного заболевания, с которым они к нам поступали.

Переоборудовали 40% коечного фонда. Как с коронавирусом борются в Могилёвской областной больнице?-15

Евгений Пустовой:
Для ковидных пациентов здесь переоборудовали 40 % коечного фонда: 350 мест, плюс 25 в реанимации. Но и от обычных пациентов, конечно, не закрываются из-за пандемии. Но если раньше превалировали плановые операции, то сейчас каждая вторая – экстренная.

Переоборудовали 40% коечного фонда. Как с коронавирусом борются в Могилёвской областной больнице?-17

Во время первой волны специализированное отделением для COVID-пациентов в областной больнице проработало лишь месяц. Необходимость отпала. А вот вторая волна захлестнула город на Днепре. Самым тяжелым был ноябрь. 

Александр Лукашенко, посещая Могилёвскую областную клиническую больницу: «Южные области нормально себя чувствуют»

Переоборудовали 40% коечного фонда. Как с коронавирусом борются в Могилёвской областной больнице?-19

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
У нас пик был 20 ноября. Идет поэтапное снижение.

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# Коронавирус # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Евгений Пустовой # Анатолий Кулик # Леонид Заяц

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