Переоборудовали 40% коечного фонда. Как с коронавирусом борются в Могилёвской областной больнице?

Новости Беларуси. Создание белорусской вакцины от коронавируса может обойтись в 5 миллионов рублей. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 декабря в Могилеве, общаясь с коллективом областной клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства продолжает держать на контроле процесс оказания помощи пацентам с коронавирусной инфекцией. В графике Президента за последние несколько недель это уже пятое медучреждение. На ближайшие дни у главы государства запланирован большой и обстоятельный разговор по ситуации с COVID в Беларуси. И, очевидно, он будет достаточно конкретным. А вот о чем сегодня Президент говорил с могилевскими медиками, знает Евгений Пустовой.

– Шчыра вітаем вас на Магілёўскай зямлі. Гэтыя кветкі – для вас.

– Дзякуй. Ну як тут Магілёўшчына?

– Усё добра. Дзякуем.

Александр Лукашенко помнит областную больницу другой. Впрочем, как и город. При новом губернаторе в Могилеве размахнулось строительство.

– Выстраиваем же по плану.

– По генплану, все в соответствии: садик, школа, больница, поликлиника, то, что мы вас приглашали.

Евгений Пустовой, корреспондент:

COVID напугал весь мир. Наш Президент – не из пугливых. Пожалуй, единственный из глав государств, кто не покидает передовую борьбы с пандемией. В Могилевской области это областная больница, и Президент – здесь.

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:

Больница областная – задействован гектар территории: 34 здания, четыре лечебных корпуса. Плюс поликлиника консультативная на 500 посещений в сутки и отделение центра экстренной медицинской помощи. Мы обеспечиваем оказание экстренной медицинской помощи по всей области реанимобилями. Александр Лукашенко:

В каждой области областная поликлиника. Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Областная больница и при ней областная поликлиника. Александр Лукашенко:

Все имеют статус клинического центра областные? Дмитрий Пиневич:

Теперь все. Александр Лукашенко:

Они примерно одинаковые по емкости коечного фонда? Дмитрий Пиневич:

Примерно одинаковые. Наверно, в Боровлянах областная больница чуть больше – там 920, если я не ошибаюсь. Минская областная.

Механизм отлажен. Все пациенты проходят через гематологическое отделение. После этого одни – в красную зону, другие – в чистые отделения.

Александр Урюпин, заведующий диагностическим отделением Могилевской областной больницы:

Мы проводим диагностику. Это ПЦР-диагностика COVID-инфекции и ИФА-диагностика. И далее при выявлении COVID-инфекции эти пациенты переводятся в инфекционное отделение торакальное. Или переводятся по профилю лечения основного заболевания, с которым они к нам поступали.

Евгений Пустовой:

Для ковидных пациентов здесь переоборудовали 40 % коечного фонда: 350 мест, плюс 25 в реанимации. Но и от обычных пациентов, конечно, не закрываются из-за пандемии. Но если раньше превалировали плановые операции, то сейчас каждая вторая – экстренная.