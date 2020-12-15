Президент Беларуси: новый халат сегодня сшили, штаны – до подбородка мне. Я дома подрежу сегодня

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 декабря посетил областную клиническую больницу в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графике Президента за последние несколько недель это уже пятое медучреждение. На ближайшие дни у Александра Лукашенко запланирован большой и обстоятельный разговор по ситуации с COVID в Беларуси. И, очевидно, он будет достаточно конкретным. Евгений Пустовой, корреспондент:

Сейчас к Президенту пристальное внимание оппонентов. Самые ретивые могли заметить новый халат на главе государстве. Это, оказывается, подарок от земляков. С таким графиком посещения «красных» зон один комплект можно и не успеть обработать.

Уважаемый Александр Григорьевич, мы уже не первую неделю наблюдаем вас больше в медицинском халате, нежели в официальном костюме.