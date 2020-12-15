Президент Беларуси: новый халат сегодня сшили, штаны – до подбородка мне. Я дома подрежу сегодня

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 декабря посетил областную клиническую больницу в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В графике Президента за последние несколько недель это уже пятое медучреждение. На ближайшие дни у Александра Лукашенко запланирован большой и обстоятельный разговор по ситуации с COVID в Беларуси. И, очевидно, он будет достаточно конкретным.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Сейчас к Президенту пристальное внимание оппонентов. Самые ретивые могли заметить новый халат на главе государстве. Это, оказывается, подарок от земляков. С таким графиком посещения «красных» зон один комплект можно и не успеть обработать.
Уважаемый Александр Григорьевич, мы уже не первую неделю наблюдаем вас больше в медицинском халате, нежели в официальном костюме.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А мне нравится этот халат, поэтому я его надеваю. И, ты знаешь, я вот сегодня первый раз надел халат – у меня же один халат, вы не думайте, что мне к каждому визиту там что-то шьют, хотя и могли бы шить. Нет, это халат один раз сшили, я его в мешок складываю, сапоги свои, халат, ботинки и отдаю куда-то на какую-то дезинфекцию, на обработку, да. Как обрабатывают, не знаю. Привезли в пакетике, я смотрю – висит халат, я его надел, пошел. Сюда приезжаю, не знаю, кто, наверное, Леонид Константинович или мэр Могилева сшили такой красивый халат – все, я тот не буду надевать, буду в могилевском. Поэтому новый халат сегодня сшили. Штаны мои, старые, а это новое. Потому что штаны сшили до подбородка мне. Но я понял – с запасом, что можно подложить же и подрезать его, поэтому я дома подрежу сегодня, у меня есть хороший человек, который это красиво сделает, и уже буду в могилевском ходить.
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