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«Был случай, что мы передавали в Польшу». Эпидемиолог рассказала, куда отправляют эпидрасследования по коронавирусу

16 декабря 2020 16:57
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Новости Беларуси. Более 600 студентов Белорусского медуниверситета сегодня помогают врачам в борьбе с COVID-19. Одни трудятся в больничных палатах рука об руку со старшими коллегами, другие помогают в поликлиниках: работают в кол-центрах и на приемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Был случай, что мы передавали в Польшу». Эпидемиолог рассказала, куда отправляют эпидрасследования по коронавирусу-1

Бесконечный поток звонков. На каждый разговор отдельная страница в блокноте. Повезет, если большую часть времени заболевший проводил накануне дома, а бывает, что и день рождения отпраздновал – не один, а конечно, с гостями. В любом случае все данные отправят в поликлиники и не только Беларуси – помогают и зарубежным коллегам.

«Был случай, что мы передавали в Польшу». Эпидемиолог рассказала, куда отправляют эпидрасследования по коронавирусу-4

Елена Голенда, заведующая противоэпидемическим отделением Центра гигиены и эпидемиологии Центрального района Минска:
Был случай, что мы передавали в Польшу. Мы передавали в городской центр, а они уже дальше информировали польских коллег. Такое было.

Помощь, конечно, колоссальная. Студенты очень легко, быстро влились в наш коллектив.

«Был случай, что мы передавали в Польшу». Эпидемиолог рассказала, куда отправляют эпидрасследования по коронавирусу-7

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# Коронавирус # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Елена Голенда # Фотофакт

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