«Украина, наша славянская сестра, открыла против нас фронт вражды и ненависти». Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. В авангарде антибелорусской истерии на международной арене находятся Литва, Польша и, к сожалению, Украина. Хотя с ней мы всегда сохраняли не просто дружественные, а братские отношения. Понять такое поведение можно – политический режим нашей южной соседки не самостоятелен. После нескольких государственных переворотов о суверенитете Украины говорить не приходится. Тема наших отношений стала главной в очередном выпуске программы Григория Азаренка «Тайные пружины политики – 2020».

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики – 2020». Я хотел поговорить сегодня об Украине. И непременно это сделаю. Но сначала то, что невозможно не прокомментировать. Начиналось все заурядно. Политтехнолог Виталий Шкляров похвалил Александра Лукашенко (читайте далее). Григорий Азаренок:

Сказал он это искренне, находясь за пределами Беларуси. То есть злого кгбшника с наганом за спиной не было. Но. Произошло нечто невероятное. Все наши толерантные, светлолицые, неполживые, свободолюбивые, пацифистски настроенные принялись уничтожать его. Злобно и яростно. За несколько часов в интернете Шклярова смешали с навозом. Мгновенно забыли, что он организовывал кампанию Тихановского и даже долго сидел за вашу и нашу свободу, как вы любите выражаться. А у некоторых и вовсе шарики за ролики заехали.

И вот тут я уже не могу сдержаться. Змагары, вы сумасшедшие. Подпускать вас не то что к власти нельзя, вас желательно собрать всех вместе в одно заведение и подробно изучать сложный психологический феномен. Выпейте таблетки.

Есть в мире вещи, которые ощущаешь особенно больно. Если тебя хулят твои неприятели, то ты можешь отвечать или не обращать внимания. Но если находясь в пьяном угаре, тебя предают твои родные и близкие, это задевает. Григорий Азаренок:

Украина, наша славянская сестра, открыла против нас фронт вражды и ненависти. Но нам есть что ей сказать. Наше родство, наша кровная близость неоспоримы. Новгород, Полоцк и Киев были центрами древнеславянского государства. В Киевской купели мы все приняли православие. Мы вместе с нашими братьями сражались против панского произвола в Речи Посполитой. Мы вместе сопротивлялись геноциду в Польше Пилсудского. Мы единым фронтом выступали во время Великой Отечественной войны. Мы все вместе восстанавливали великую страну из руин. Мы в Беларуси почитаем и уважаем Тараса Шевченко. Его именем названы улицы, бульвары, библиотеки. Николай Гоголь – почти священное имя для каждого белоруса. Мы взахлеб читаем киевлянина Михаила Булгакова. Мы восхищаемся фильмами Довженко. Мы вновь и вновь пересматриваем «Судьбу человека», «Они сражались за Родину» и «Войну и мир» Сергея Бондарчука. И даже сало с борщом мы любим не меньше, чем вы, братья. Григорий Азаренок:

Но что же вы натворили со своей Родиной, гордые казаки? Посмотрите на нее. После развала Советского Союза Украина была самой перспективной республикой. Огромное население – 50 миллионов человек. Мощнейший военный округ. Передовая промышленность. Сельское хозяйство, о котором только мечтать можно. Это не наш нечернозем. Киностудии, проспекты, библиотеки, ракеты... И что же вы сделали со всем этим, братья? Вы все это обменяли на кружевные трусики. Вас поманили ими, как баранов. Они стали вашей евромечтой. И вы поверили.

Григорий Азаренок:

Вы растоптали собственное государство. Два государственных переворота. Возвеличивание палачей Бандеры и Шухевича. Сожженные люди в одесском Доме профсоюзов. Больше 10 тысяч убитых на Донбассе.

И что же вы получили взамен? Вы десятилетиями уже идете в Европу. Вы не получили ничего. Вас обобрали, ограбили и унизили. Вам надавали столько кредитов и на таких условиях, что уже несколько поколений вперед оказались в залоге. Всю вашу промышленность уничтожили. Ее теперь просто нет. Где эти прекрасные «Мрии», где ракеты «Энергия-буран», где все то, чем вы гордились? Ничего этого нет. У вас уже отбирают то, за что вы веками сражались – вашу драгоценную землю.

Григорий Азаренок:

Население сокращается катастрофическими темпами. Такими же темпами растет преступность и коррупция. Вы сами знаете, что любой ваш депутат – это вопрос цены. Вы потеряли территории. И не вините в этом никого. Вы сами все отдали, совершив государственный переворот. Где ваша великая культура? Где Ильф и Петров, где Зощенко, где Булгаков, где Гоголь? Есть только убитый нацистами в центре Киева писатель Олесь Бузина. Это гоголевский вопрос: что же ты сделала с собой, родная наша сестра? Зачем ты так издеваешься над собой? Зачем ты залезла в эту петлю? Ведь очень скоро табуретку опрокинут. Григорий Азаренок:

Но даже в самые тяжелые времена мы не осудили вас. Мы не прокричали вам проклятий. Мы не пнули и не унизили вас. Президент Лукашенко сказал, что не на танке к вам приедет, а на тракторе. Мы приютили тысячи беженцев с Донбасса. Мы не ополчились против вас. И что же вы сделали? Вы принялись нас сейчас облаивать. Вы встроились в антибелорусский хор. Вы вводите против нас санкции.