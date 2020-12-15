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«Воочию выглядите намного лучше, чем по телевизору». Александр Лукашенко пообщался с пациентами могилёвской больницы

15 декабря 2020 10:55
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Новости Беларуси. Сегодня, 15 декабря, Александр Лукашенко посетил Могилевскую областную клиническую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Воочию выглядите намного лучше, чем по телевизору». Александр Лукашенко пообщался с пациентами могилёвской больницы-1

В графике главы государства за последние несколько недель это уже пятое медучреждение, где лечение проходят пациенты с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, Александр Лукашенко посетил и красную зону учреждения, где пообщался с COVID-заболевшими.

Александр Лукашенко, посещая Могилёвскую областную клиническую больницу: «Южные области нормально себя чувствуют»

Как видно из предыдущих подобных визитов, встречи Президента с пациентами проходят очень тепло. Глава государства интересуется их здоровьем, состоянием близких родственников, спрашивает, чего не хватает в медпомощи.

«Воочию выглядите намного лучше, чем по телевизору». Александр Лукашенко пообщался с пациентами могилёвской больницы-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Добрый день! Ну, вроде ничего, живенькие все. Молодцы!

«Воочию выглядите намного лучше, чем по телевизору». Александр Лукашенко пообщался с пациентами могилёвской больницы-7

Вы воочию выглядите намного лучше, чем по телевизору.
– Хорошо, я буду к вам тогда приезжать почаще.

Александр Лукашенко:
Как ваше здоровье?

«Воочию выглядите намного лучше, чем по телевизору». Александр Лукашенко пообщался с пациентами могилёвской больницы-10

Нормально. Хорошо лечат, все есть: лекарства, все до единого.
Сколько вы уже лечитесь здесь, в больнице?
Немножко.
Но вы уже скоро домой поедете, да? Ну и правильно.

Кроме того, во время визита Президент также поинтересовался ходом строительства кардиохирургического корпуса. Масштабный проект возводится на территории больницы. Врачи уверены, что высокотехнологичный центр сердечной медицины станет новой страницей в истории клиники. Его сдача запланирована на ноябрь 2021 года.

«Воочию выглядите намного лучше, чем по телевизору». Александр Лукашенко пообщался с пациентами могилёвской больницы-13

«Воочию выглядите намного лучше, чем по телевизору». Александр Лукашенко пообщался с пациентами могилёвской больницы-15

Традиционно Президент пообщался и с медиками. Александр Лукашенко поблагодарил коллектив могилевской клиники, а вместе с тем и всех профильных специалистов в регионах страны за спокойную работу в период пандемии.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Леонид Заяц # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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