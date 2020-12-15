«Воочию выглядите намного лучше, чем по телевизору». Александр Лукашенко пообщался с пациентами могилёвской больницы

Новости Беларуси. Сегодня, 15 декабря, Александр Лукашенко посетил Могилевскую областную клиническую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В графике главы государства за последние несколько недель это уже пятое медучреждение, где лечение проходят пациенты с коронавирусной инфекцией. Кроме того, Александр Лукашенко посетил и красную зону учреждения, где пообщался с COVID-заболевшими. Александр Лукашенко, посещая Могилёвскую областную клиническую больницу: «Южные области нормально себя чувствуют» Как видно из предыдущих подобных визитов, встречи Президента с пациентами проходят очень тепло. Глава государства интересуется их здоровьем, состоянием близких родственников, спрашивает, чего не хватает в медпомощи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Добрый день! Ну, вроде ничего, живенькие все. Молодцы!

– Вы воочию выглядите намного лучше, чем по телевизору.

– Хорошо, я буду к вам тогда приезжать почаще. Александр Лукашенко:

Как ваше здоровье?

– Нормально. Хорошо лечат, все есть: лекарства, все до единого.

– Сколько вы уже лечитесь здесь, в больнице?

– Немножко.

– Но вы уже скоро домой поедете, да? Ну и правильно. Кроме того, во время визита Президент также поинтересовался ходом строительства кардиохирургического корпуса. Масштабный проект возводится на территории больницы. Врачи уверены, что высокотехнологичный центр сердечной медицины станет новой страницей в истории клиники. Его сдача запланирована на ноябрь 2021 года.