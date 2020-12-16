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В Боровлянах ученик 4 класса нарисовал мультик о безопасности. Посмотрите, что получилось

16 декабря 2020 16:35
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Новости Беларуси. Школьник из Боровлян создал поучительный мультфильм о важности фликера и выиграл областной конкурс ГАИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Боровлянах ученик 4 класса нарисовал мультик о безопасности. Посмотрите, что получилось-1

Сергей Кондра учится в четвертом классе второй боровлянской школы. Анимацией он увлекся год назад. Ролик «Фликер спасет жизнь» создавал вместе с мамой. Видео состоит из 300 кадров. На съемки потребовалась неделя. Работу Сергей продемонстрировал на исследовательском конкурсе, затем выиграл школьный этап соревнований и стал участником областного этапа.

В Боровлянах ученик 4 класса нарисовал мультик о безопасности. Посмотрите, что получилось-4

Сергей Кондра, ученик Боровлянской средней школы № 2:
Я передвигал там Луну, она сзади двигалась, и нажимал на кнопку, чтобы снять кадр. А мама передвигала меня и моего друга Никиту.

В Боровлянах ученик 4 класса нарисовал мультик о безопасности. Посмотрите, что получилось-7

Ольга Кондра:
Мы не ожидали, что такой резонанс вызовет ролик, хотя он делался от души и как-то налегке.

В Боровлянах ученик 4 класса нарисовал мультик о безопасности. Посмотрите, что получилось-10

Елена Хиля, директор Боровлянской средней школы № 2:
Мы очень благодарны всем родителям, которые принимают активное участие в жизни наших детей. И это совместный труд, который воспитывает в детях и трудолюбие, и творческий потенциал, и дает возможность в дальнейшем быть более уверенным.

В Боровлянах ученик 4 класса нарисовал мультик о безопасности. Посмотрите, что получилось-13

Весной Сергей Кондра уже представлял на суд зрителей свои анимационные работы. Видео про Великую Победу создал с помощью пластилиновых героев.

# Правила безопасности # общество # Сергей Кондра # Ольга Кондра # Елена Хиля # Фотофакт

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