В Боровлянах ученик 4 класса нарисовал мультик о безопасности. Посмотрите, что получилось

Новости Беларуси. Школьник из Боровлян создал поучительный мультфильм о важности фликера и выиграл областной конкурс ГАИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Кондра учится в четвертом классе второй боровлянской школы. Анимацией он увлекся год назад. Ролик «Фликер спасет жизнь» создавал вместе с мамой. Видео состоит из 300 кадров. На съемки потребовалась неделя. Работу Сергей продемонстрировал на исследовательском конкурсе, затем выиграл школьный этап соревнований и стал участником областного этапа.

Сергей Кондра, ученик Боровлянской средней школы № 2:

Я передвигал там Луну, она сзади двигалась, и нажимал на кнопку, чтобы снять кадр. А мама передвигала меня и моего друга Никиту.

Ольга Кондра:

Мы не ожидали, что такой резонанс вызовет ролик, хотя он делался от души и как-то налегке.

Елена Хиля, директор Боровлянской средней школы № 2:

Мы очень благодарны всем родителям, которые принимают активное участие в жизни наших детей. И это совместный труд, который воспитывает в детях и трудолюбие, и творческий потенциал, и дает возможность в дальнейшем быть более уверенным.