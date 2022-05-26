«Мы поняли, какая должна быть у нас армия». Подробности визита Лукашенко в военное ведомство

После событий в Украине мы изменили подходы к развитию своей армии. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по вопросам обеспечения военной безопасности. Также Президент отметил, что давление на нас продолжают оказывать через Польшу, Литву и Латвию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдоль западных рубежей Беларуси идет интенсивная милитаризация. Так, НАТО, якобы прикрываясь обороной, продолжает вести масштабные военные учения. Но, по сути, идет переброска войск из США и Западной Европы. Складывающаяся обстановка вынуждает белорусскую армию находиться в режиме боевой готовности. Потому во время совещания ключевым стало обсуждение развития Вооруженных Сил в современных условиях. Подробности у Алены Сыровой.

Военные действия в Украине, сосредоточение группировок войск НАТО со стороны наших западных рубежей, участившиеся полеты их разведывательной авиации с целью изучить противника, то есть нас, на рутинной жизни белоруса не сказываются ровным счетом никак, к счастью. Во многом благодаря тому, что и рядовые, и генералы каждый на своем месте следят за каждым передвижением коллег по ту сторону границы и работают на упреждение. Министр обороны: разведывательная авиация НАТО изучает территорию Беларуси. Читайте здесь.

10 мая во Дворце Независимости Александр Лукашенко собирал силовой блок страны, обсуждали преимущественно гособоронзаказ. Важно было пересмотреть план закупок техники с учетом реальных угроз и конфликтов, за ходом которых мы наблюдаем. И, разумеется, делаем выводы. Потому и решили сменить акценты и отдать предпочтение технике, которая сможет обеспечить мобильность и маневренность белорусской армии, а значит, дать преимущество. На том же совещании главнокомандующий поручил продумать корректировку работы наших Вооруженных Сил и приехал проверить выполнение задачи буквально через две недели.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы увидели, что нам не надо такую модернизацию проводить, как мы тогда замахнулись: очень дорогостоящую и для нашей республики, для наших условий вообще неприемлемую. Мы поняли, какая должна быть у нас армия. Поэтому вопрос о корректировке. Штаты и их сателлиты продолжают реализацию курса на обострение отношений фактически со всем миром. Сейчас горячее противостояние с Россией и Китаем. Далее.