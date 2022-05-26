«Мы поняли, какая должна быть у нас армия». Подробности визита Лукашенко в военное ведомство
После событий в Украине мы изменили подходы к развитию своей армии. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по вопросам обеспечения военной безопасности. Также Президент отметил, что давление на нас продолжают оказывать через Польшу, Литву и Латвию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдоль западных рубежей Беларуси идет интенсивная милитаризация. Так, НАТО, якобы прикрываясь обороной, продолжает вести масштабные военные учения. Но, по сути, идет переброска войск из США и Западной Европы. Складывающаяся обстановка вынуждает белорусскую армию находиться в режиме боевой готовности. Потому во время совещания ключевым стало обсуждение развития Вооруженных Сил в современных условиях.
Подробности у Алены Сыровой.
Военные действия в Украине, сосредоточение группировок войск НАТО со стороны наших западных рубежей, участившиеся полеты их разведывательной авиации с целью изучить противника, то есть нас, на рутинной жизни белоруса не сказываются ровным счетом никак, к счастью. Во многом благодаря тому, что и рядовые, и генералы каждый на своем месте следят за каждым передвижением коллег по ту сторону границы и работают на упреждение.
Министр обороны: разведывательная авиация НАТО изучает территорию Беларуси. Читайте здесь.
10 мая во Дворце Независимости Александр Лукашенко собирал силовой блок страны, обсуждали преимущественно гособоронзаказ. Важно было пересмотреть план закупок техники с учетом реальных угроз и конфликтов, за ходом которых мы наблюдаем. И, разумеется, делаем выводы. Потому и решили сменить акценты и отдать предпочтение технике, которая сможет обеспечить мобильность и маневренность белорусской армии, а значит, дать преимущество. На том же совещании главнокомандующий поручил продумать корректировку работы наших Вооруженных Сил и приехал проверить выполнение задачи буквально через две недели.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы увидели, что нам не надо такую модернизацию проводить, как мы тогда замахнулись: очень дорогостоящую и для нашей республики, для наших условий вообще неприемлемую. Мы поняли, какая должна быть у нас армия. Поэтому вопрос о корректировке. Штаты и их сателлиты продолжают реализацию курса на обострение отношений фактически со всем миром. Сейчас горячее противостояние с Россией и Китаем. Далее.
Война изменила облик и инструменты. Прежде чем в ход пойдут пушки и танки, противнику устроят ковровую бомбардировку фейками. Да, в конечном счете правда станет известной и ложь будет разоблачена, но осадочек останется. Александр Лукашенко нацеливает не выпускать из виду и этот аспект гибридной агрессии.
Читайте также:
Лукашенко: на территории Беларуси сталкиваются основные интересы крупных игроков. Слава богу, пока без горячей войны
Президент: надо воевать не числом, а умением, это приобретает сегодня серьёзную актуальность
Хренин: мы спрогнозировали возможные риски, угрозы и, если такое не дай бог случится, войну против Беларуси
Когда речь заходит о сохранности этой ценности, для многих государств и народов ставшей роскошью, немногословность военных понятна и обоснована. Действия куда важнее громких слов и заверений. Без них наши военные справляются со своими задачами, ведь от успешного их выполнения зависит ни много ни мало – мир в вашем и нашем общем доме.