Министр обороны: разведывательная авиация НАТО изучает территорию Беларуси

После событий в Украине мы изменили подходы к развитию своей армии. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по вопросам обеспечения военной безопасности. Также Президент отметил, что давление на нас продолжают оказывать через Польшу, Литву и Латвию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдоль западных рубежей Беларуси идет интенсивная милитаризация. Так, НАТО, якобы прикрываясь обороной, продолжает вести масштабные военные учения. Но, по сути, идет переброска войск из США и Западной Европы. Складывающаяся обстановка вынуждает белорусскую армию находиться в режиме боевой готовности. Потому во время совещания ключевым стало обсуждение развития Вооруженных Сил в современных условиях. Подробности у Алены Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Военные действия в Украине, сосредоточение группировок войск НАТО со стороны наших западных рубежей, участившиеся полеты их разведывательной авиации с целью изучить противника, то есть нас, на рутинной жизни белоруса не сказываются ровным счетом никак, к счастью. Во многом благодаря тому, что и рядовые, и генералы каждый на своем месте следят за каждым передвижением коллег по ту сторону границы и работают на упреждение.