​Лукашенко: на территории Беларуси сталкиваются основные интересы крупных игроков. Слава богу, пока без горячей войны

После событий в Украине мы изменили подходы к развитию своей армии. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по вопросам обеспечения военной безопасности. Также Президент отметил, что давление на нас продолжают оказывать через Польшу, Литву и Латвию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдоль западных рубежей Беларуси идет интенсивная милитаризация. Так, НАТО, якобы прикрываясь обороной, продолжает вести масштабные военные учения. Но, по сути, идет переброска войск из США и Западной Европы. Складывающаяся обстановка вынуждает белорусскую армию находиться в режиме боевой готовности. Потому во время совещания ключевым стало обсуждение развития Вооруженных Сил в современных условиях.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Едва ли можно надеяться, что станет проще. И дело даже не столько в давлении, усилившемся в последние годы, достаточно взглянуть на карту и вспомнить историю.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша беда в том, что Господь нас разместил, расположил в центре фактически Евразии, европейского континента. Что бы здесь ни происходило, всегда на территории Беларуси сталкиваются основные интересы крупных игроков. Вот так оно и происходит. Слава богу, что пока (дай бог, чтобы этого не было) без военного противостояния, без горячей войны. При этом военное давление на нас – мы уже видим – будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания и эскалации боевых действий в Украине. К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимания. Мы об этом уже в первом приближении говорили. Министр обороны тогда предложил нам еще одно оперативное командование открыть – на южном фланге, южном направлении нашей страны. Это было еще в прошлом году.