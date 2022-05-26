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«Надо подумать, как мы поможем крестьянам». Товарооборот предприятий при Управлении делами Президента растёт

26 мая 2022 18:12
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Новости Беларуси. Вопреки санкциям. Новые товары и услуги от 70 предприятий. Во Дворце Республики 26 мая открыли выставку-продажу подведомственных организаций Управления делами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Надо подумать, как мы поможем крестьянам». Товарооборот предприятий при Управлении делами Президента растёт-1

Несмотря на непростые условия, ни одно из предприятий, продукция которого сегодня представлена, не работает на склад. Уровень товарооборота увечился на 20 %. Растет и экспорт. В том числе востребована продукция агропромышленного комплекса.

«Надо подумать, как мы поможем крестьянам». Товарооборот предприятий при Управлении делами Президента растёт-4

Только за четыре месяца 2022 года за рубеж реализовано агротоваров на сумму свыше 40 миллионов рублей. Белорусское молоко, колбасы, сыры востребованы как на российском, так и на азиатском рынках.

«Надо подумать, как мы поможем крестьянам». Товарооборот предприятий при Управлении делами Президента растёт-7

Виктор Шайбак, генеральный директор РУП «Управляющая компания холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь»:
Основной вопрос сегодня стоит – в связи с санкционным давлением подорожали определенные препараты химической защиты, комплектующие, запасные части к машинам и механизмам. Естественно, подорожали и другие виды услуг. Поэтому надо как-то компенсировать. Надо подумать, как мы поможем крестьянам, чтобы сегодня, имея хорошую маржинальность на внешних рынках, перерабатывающие предприятия могли аккумулировать определенные денежные средства для оказания поддержки сельхозпроизводителей.

«Надо подумать, как мы поможем крестьянам». Товарооборот предприятий при Управлении делами Президента растёт-10

Продегустировав продукцию, многие из Дворца Республики не ушли с пустыми руками. Выставка-ярмарка подведомственных предприятий Управления делами Президента будет работать и завтра, 27 мая. Вход для посетителей свободный.

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# Предприятия Беларуси # общество # Виктор Шайбак # Фотофакт

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